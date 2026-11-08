Dirigente do Como fala sobre cláusula de recompra de Nico Paz pelo Real Madrid em meio a rumores de transferência

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O diretor esportivo do Como, Carlalberto Ludi, comentou os crescentes rumores sobre a possibilidade de o Real Madrid acionar as cláusulas de recompra de Nico Paz e Jacobo Ramon. As duas ex-promessas da La Fabrica se tornaram peças fundamentais da equipe italiana, o que despertou entre os torcedores do Como o receio de que um retorno ao Santiago Bernabéu esteja próximo.

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Real Madrid acompanha de perto as promessas do Como

O gigante espanhol acompanha de perto Paz e Ramon, dois dos jogadores mais promissores formados em Valdebebas nos últimos anos. Ambos se firmaram como peças fundamentais do projeto italiano e vêm se destacando na Série A sob a orientação da comissão técnica. Enquanto o clube mantém 50% dos direitos de Ramon e uma opção específica de recompra, o acordo por Paz foi estruturado de forma diferente no último verão. Apesar da transferência oficial para a Itália, o meio-campista argentino continua ligado ao Bernabéu por uma cláusula que permite ao Real Madrid trazê-lo de volta por um valor predeterminado. O acordo naturalmente provoca questionamentos constantes sobre o futuro dos dois a longo prazo na Lombardia, sobretudo à medida que ambos se valorizam no cenário europeu.

Ao comentar as especulações em torno de seus jogadores, Ludi reconheceu que esse tipo de notícia sobre transferências é inevitável. “Tenho que me colocar no lugar dos torcedores do Como, porque em novembro e março sempre começam a falar da venda de jogadores devido ao interesse de outras equipes”, explicou Ludi em entrevista à Radio Radio Lo Sport, segundo o Defensa Central. “Seja por especulação jornalística ou por outros motivos, parece que o Madrid está sempre pronto para recuperar todos os seus jogadores. Neste ano, estão começando a falar de Jacobo Ramon, mas, nas próximas duas temporadas, certamente será a vez de Nico Paz.”

Como funciona o acordo por Nico Paz

Os detalhes financeiros da transferência de Paz têm sido muito discutidos, e o clube italiano insiste que detém todos os direitos sobre o jogador por enquanto. Ludi esclareceu que, tecnicamente, o meio-campista pertence em definitivo ao clube da Série A, embora a presença do Real Madrid pese sobre o contrato. O objetivo do Como é aproveitar a qualidade do jogador enquanto ele estiver no Stadio Giuseppe Sinigaglia, ciente de que uma eventual saída lucrativa também poderá beneficiar os cofres do clube.

Ludi deu mais detalhes sobre o contrato e a boa relação entre as duas instituições históricas. “A verdade é que fizemos um bom negócio no último verão, porque agora Nico Paz é 100% jogador do Como”, acrescentou o diretor. “Dito isso, o Real Madrid tem uma opção de recompra até uma determinada data durante a janela de transferências, como é habitual. Nesse caso, seria uma venda que valorizaria nosso trabalho e seria importante para o clube. Chegará o momento de lidar com a situação, como sempre fizemos nos últimos anos. Temos uma relação fantástica com o Real Madrid, mas, neste momento, precisamos aproveitar o jogador, que é um craque.”

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Planos para um retorno ao Bernabéu

Especulações na Espanha apontam que a decisão sobre a volta de Paz ao seu antigo clube já está praticamente tomada, com a transferência possivelmente prevista para o fim de um ciclo de três anos de desenvolvimento. O jovem meia optou por ir para a Itália para ter tempo de jogo regular e liderar um projeto na primeira divisão, oportunidade que não teria em meio à concorrência no meio-campo do elenco de Jose Mourinho. Até agora, a aposta deu resultado: Paz se tornou um dos jogadores de criação mais empolgantes da liga.

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O caminho para Jacobo Ramon parece ainda mais simples, com o defensor podendo retornar por menos de € 9 milhões. O investimento necessário para trazer Paz de volta seria significativamente maior, embora o valor líquido para o Madrid seja reduzido pela quantia que o clube recebeu na transferência inicial. Rumores apontam para uma cláusula de recompra de € 80 milhões, mas, como o Como pagou € 60 milhões no último verão, o gasto efetivo do Real Madrid para contar novamente com ele ficaria mais perto de € 20 milhões.

Desenvolvimento e visão de longo prazo

Para Paz, a prioridade continua sendo evoluir em campo, não virar manchete. Seu pai, Pablo Paz, observou recentemente que, embora o clube valorizasse muito seu filho, as duas partes concordaram que uma passagem pela Itália seria a melhor decisão para sua evolução na carreira. Esse afastamento estratégico dos holofotes do Bernabéu permitiu que ele amadurecesse longe da pressão da capital espanhola e se tornasse uma liderança de um Como que vem superando as expectativas.

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Com a aproximação da janela de inverno, as especulações sobre o Madrid provavelmente só vão aumentar, especialmente se Paz continuar a dominar as partidas com sua qualidade técnica. Por enquanto, o Como mantém o foco em seus objetivos na liga e espera que o “craque” de seu elenco o conduza ao sucesso antes que a possibilidade de vestir a camisa branca se torne impossível de ignorar.