Dirigente do Bayern de Munique, Rouven Kasper afirma que o Der Klassiker contra o Borussia Dortmund agora é “tão forte quanto” o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona

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O diretor de vendas e marketing do Bayern de Munique, Rouven Kasper, acredita que o principal confronto do futebol alemão, contra o Borussia Dortmund, já rivaliza em apelo global com o famoso duelo espanhol entre Real Madrid e Barcelona. Os dois gigantes da Bundesliga se enfrentam na noite de sábado, na Allianz Arena, empatados com 17 pontos no topo da tabela.

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Diretor de marketing exalta grande duelo alemão

Kasper colocou o 141º confronto oficial entre os dois maiores clubes da Alemanha no mesmo patamar comercial da principal rivalidade do futebol espanhol. O duelo de sábado coloca frente a frente as únicas duas equipes invictas da Bundesliga 2026-27, após ambas somarem cinco vitórias e dois empates em sete jogos. O peso da partida na disputa pelo título aumentou ainda mais o interesse internacional pelo confronto mais disputado do futebol profissional alemão.

Audiência global é o dobro da registrada em um jogo comum

O Bayern leva vantagem nos confrontos recentes: perdeu apenas um dos últimos 17 jogos contra o Dortmund em todas as competições e venceu os dois duelos pelo campeonato na temporada passada. Com as equipes empatadas na liderança, dirigentes dos clubes querem aproveitar a crescente projeção internacional da partida.

Em declarações reproduzidas pelo Bulinews, Kasper disse: "Para nós [no Bayern de Munique], não é apenas Bayern contra Dortmund. Estamos realmente tentando construir uma marca em torno do Der Klassiker. Há o El Classico [FC Barcelona contra Real Madrid em La Liga], que todos conhecem há décadas, e somos tão fortes quanto o El Classico.

"É o maior jogo da temporada, e nós o disputamos duas vezes por temporada. Mas também dá para ver que não é um jogo importante apenas na Alemanha [onde é popular], e sim internacionalmente.

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"A audiência é o dobro da de um jogo de destaque comum da Bundesliga [na noite de sábado]. Então há realmente muita atenção voltada para esta partida, porque as duas equipes mais fortes se enfrentam."

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Estilo ofensivo impulsiona interesse no exterior

O confronto de sábado coloca frente a frente o ataque mais goleador da liga e a defesa menos vazada. O Bayern lidera o campeonato com 25 gols, dos quais 18 foram marcados nos três primeiros jogos em casa, enquanto o Dortmund sofreu apenas quatro gols, o menor número da liga, e não foi vazado em cinco das sete partidas.

Ao destacar como os estilos de jogo das equipes atraem emissoras de todo o mundo, Kasper acrescentou: "Isso também se reflete na audiência internacional. A partida será transmitida em mais de 200 países, o que é importante para nós, porque as pessoas veem esse futebol muito dinâmico.

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"A Bundesliga é conhecida por [esse estilo], e nós nos concentramos nisso como liga. Estamos promovendo intensamente o Der Klassiker com campanhas pelo mundo todo. Também estamos fazendo isso junto aos parceiros de transmissão."

Kane retorna para confronto pela liderança

Poupado na vitória por 6 a 1 sobre o Magdeburg pela Copa da Alemanha na quarta-feira, o atacante do Bayern Harry Kane retorna no sábado para seu primeiro jogo desde que ganhou a Bola de Ouro na segunda-feira. O técnico Vincent Kompany continuará ausente do banco de reservas enquanto se recupera em casa, após receber alta hospitalar no meio da semana. Uma vitória em Munique dará a qualquer uma das duas equipes invictas a liderança isolada da Bundesliga.