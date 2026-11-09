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O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, apresentou uma avaliação surpreendente sobre as recentes dificuldades de Harry Kane para marcar gols, sugerindo que uma saída temporária da Alemanha é exatamente o que o atacante precisa. Apesar da incomum sequência sem gols pelo clube bávaro, a diretoria segue dando total apoio ao seu principal jogador.

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Eberl comenta jejum de gols incomum

Kane vive um jejum de gols bastante incomum para seus próprios padrões de excelência: não marcou em seus últimos quatro jogos oficiais pelo Bayern de Munique. O capitão da Inglaterra passou em branco na recente vitória por 2 a 1 sobre o Mainz, depois de também não marcar contra o Atlético de Madrid, pela Champions League, e o Borussia Dortmund, pela Bundesliga. Antes mesmo de ficar fora de uma partida de copa contra o Magdeburg, o jogador de 33 anos já havia passado em branco diante do Freiburg.

Para um jogador que marcou impressionantes 156 gols em apenas 162 partidas desde que chegou à Baviera, a sequência de quatro jogos representa uma queda significativa. Apesar da falta de gols, o diretor esportivo Max Eberl faz questão de destacar que a contribuição geral do atacante para a equipe continua tão importante quanto antes. “Antes de tudo, é importante que ele participe dos gols. Porque quem dá a assistência é tão valioso quanto quem marca”, explicou Eberl ao Bild. Os números sustentam a afirmação: Kane deu uma assistência contra o Atlético de Madrid e mais duas na vitória sobre o Mainz. Com isso, chegou a sete na temporada e assumiu a liderança do ranking de assistências da Bundesliga, empatado com Antonio Nusa, do RB Leipzig.

Pausa para as seleções como oportunidade de renovar as energias

Com a aproximação da janela de novembro para as seleções, Eberl acredita que voltar ao seu país para representar a Inglaterra dará a Kane o ambiente ideal para renovar as energias. O dirigente sugeriu que a intensa atenção da imprensa e a carga emocional após sua conquista da Bola de Ouro podem ter influenciado suas atuações recentes em campo.

A pausa na rotina diária do centro de treinamento Sabener Strasse é vista como uma oportunidade para o atacante assimilar sua recente conquista individual e voltar a Munique com a cabeça no lugar. “Acho que os últimos 14 dias foram incrivelmente emocionantes para Harry, por tudo o que ele pôde viver”, disse Eberl.

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Um recorde como motivação para o capitão da Inglaterra

Embora o jejum de gols seja o principal assunto na Alemanha, Kane está perto de alcançar uma marca histórica pela seleção. Ele soma atualmente 125 jogos pela Inglaterra, mesmo número do lendário goleiro Peter Shilton. Se entrar em campo nas próximas partidas, ele se tornará o jogador com mais atuações na história da seleção masculina inglesa, feito que Eberl acredita que elevará seu ânimo.

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“Acho que vai fazer bem a ele passar um tempo na Inglaterra agora. Ele não será menos celebrado lá, porque assumirá sozinho o recorde de jogos pela seleção inglesa se entrar em campo”, observou o dirigente do Bayern de Munique.

Confiança no principal nome do Bayern segue alta

Apesar do afastamento temporário, a diretoria do Bayern de Munique mantém total confiança em Kane. Eberl tem certeza de que, quando os compromissos com a seleção terminarem, o ex-astro do Tottenham Hotspur voltará à rotina de atormentar as defesas da Bundesliga. O clube espera que seu camisa nove retome o ritmo assim que o campeonato recomeçar, ainda neste mês.

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Ao concluir sua avaliação, Eberl deixou claro que o clube não está preocupado com a produção de gols de seu principal jogador a longo prazo. “Mas, depois disso, ele simplesmente voltará a ser Harry Kane, o camisa nove que voltará a marcar gols para nós”, concluiu.