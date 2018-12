Dirigente do Athletico confirma que mantém conversas com São Paulo sobre atacante Pablo

O atacante estava sendo sondado pelo Flamengo, que desistiu da contratação no último domingo (16), e agora tem chances de jogar no Tricolor paulista

O Presidente do Conselho Deliberativo do Athletico Paranaense, Mário Celso Petraglia confirmou o interesse do São Paulo no atacante Pablo.

“É uma janela que não temos muitos negócios, mas tivemos algumas ofertas pelo nosso atacante Pablo. Me reservo no direito de não veicular as conversas. Se o Flamengo, o São Paulo, o Palmeiras ou os clubes de fora entenderem que devem divulgar, problema deles. Nós mantemos essa política”, declarou.

O dirigente está em Luque, no Paraguai, para assistir ao sorteio da fase de grupo da Libertadores 2019. Em entrevista ao Globo Esporte, ele comentou sobre a desistência do Flamengo na contratação do jogador e afirmou que as conversas com o São Paulo continuam, e que os rumores sobre as diretorias das duas equipes não se darem bem são falsos.

“Temos vários clubes interessados, o São Paulo também tem interesse e estamos conversando”, disse. “Temos o maior relacionamento com o São Paulo. Claro que às vezes a gente diverge, conflitos aparecem, mas há um grande respeito. O São Paulo sempre foi um exemplo para nós, um espelho para a nossa administração”.

O contrato de Pablo com o Furacão vale até abril de 2021, e é especulado que o clube esteja pedindo 10 milhões de euros por ele.

“Não respondo em cima de especulação, só realidade. Quando vem um clube do exterior, paga o que acha que deve e leva o jogador. Então depende muito do interesse do comprador. A vontade é de quem compra, não de quem vende. Quem determina o preço é o comprador”, declarou Petraglia.

Nesta segunda-feira (17), o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, descartou qualquer negociação com a equipe de Curitiba.

“É um grande jogador, todos os times querem contar com o Pablo. Mas o Palmeiras não está buscando esse jogador. No passado, pensamos. Mas, hoje, está muito complicado pelos valores. Sou sincero, eu gostaria muito, mas não está nos planos”, disse Galiotte em entrevista ao SporTV.

O sorteio da fase de grupos para a Copa Libertadores de 2019 acontece nesta segunda-feira (17), a partir das 21h30 (de Brasília).