Diretoria do Flamengo se revolta com gramado do estádio do Vélez

Indignados, rubro-negros formalizam reclamação junto à Conmebol

A diretoria do Flamengo preparou uma reclamação formal junto a Conmebol sobre as condições do gramado do José Amalfitani, palco da partida desta noite, diante do Vélez, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores.

O gramado apresenta grandes irregularidades e condições ruins para um jogo deste tamanho, pela maior competição de clubes da América do Sul. Segundo soube a GOAL, a diretoria rubro-negra também desconfia que o local não foi regado nos últimos dias de maneira proposital.

Ao longo dos últimos dois dias, funcionários do clube se esforçaram para o gramado apresentar melhores condições. A solução encontrada, no entanto, foi colocar tinta. A situação ficou tão visível que até mesmo as linhas de marcação, que são brancas, estão verdes.

O Flamengo encara o Vélez, nesta quarta-feira (31), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. O time de Dorival Júnior é a única equipe invicta na competição até o momento.