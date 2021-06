Flamengo liga alerta com episódio entre Ceni e Pedro e trabalha contra tensão no vestiário

Dirigentes não relacionam reação de Pedro com insatisfação por não ida aos Jogos Olímpicos e se surpreendem com resposta do treinador

O Flamengo vive dias de tensão nos bastidores. Se dentro de campo, a campanha neste início de Brasileirão é considerada boa, fora dele há uma grande preocupação do departamento de futebol em manter a harmonia e a motivação em alta no vestiário. O episódio protagonizado por Rogério Ceni e Pedro, por exemplo, fez com que os dirigentes redobrassem a atenção.

A reação do atleta ao ser substitutido de campo na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza foi inesperada, tanto pela direção quanto pelo técnico Rogério Ceni. A resposta do treinador na coletiva de imprensa foi ainda mais surpreendente, uma vez que Pedro em momento algum manifestou internamente insatisfação por não ser liberado para disputar os Jogos Olímpicos.

Os dirigentes do Flamengo, inclusive, tratam a reação como algo do jogo e não fazem relação com o tema seleção olímpica. Por isso, a resposta de Ceni causou preocupação nos bastidores. O treinador repreendeu a atitude do jogador na coletiva de imprensa.

"Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas como o atleta que vá entrar, com o clube, enfim. Não é da característica do Pedro, é um bom menino, um bom garoto. Acho que esse negócio de convocação, seleção mexe com a cabeça dele, prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe no futebol de hoje", disse o comandate ao ser questionado sobre a atitude de Pedro.

A não liberação de Pedro vinha sendo tratada com naturalidade internamente. Foi uma decisão do presidente Rodolfo Landim e o atleta foi comunicado antes mesmo da divulgação da lista. Ele pediu para ser liberado, ouviu a negativa, ressaltou que gostaria de ir, mas respeitou a decisão do clube.



Dentro do Flamengo, a ideia de não liberar Pedro também passa por demonstrar ao atacante que ele é importante para o time. Alguns dirigentes, não é de hoje, gostariam de ver o investimento de 14 milhões de euros com mais frequência na equipe titular ou ao menos disputando mais jogos importantes ao lado de Gabigol.

O tema, no entanto, sofre resistência de Rogério Ceni, que não tem planos de começar jogos grandes com os dois juntos. Por isso, a reação de Pedro também preocupa, há quem tema por uma maior insatisfação caso, durante os jogos Olímpicos, ele tenha minutagem baixa dentro da equipe.

REAÇÕES DE CENI EM CASOS PARECIDOS CAUSOU SURPRESA:

O fato de Ceni ter reagido com Pedro de maneira diferente como foi com Gabigol e Gerson surpreendeu os dirigentes do Flamengo. Recentemente, ao ser questionado sobre o episódio envolvendo o Coringa, ele tratou de colocar panos quentes.

"Joga uma garrafinha de água no banco quando sai nervoso, mas está dentro do pacote, faz parte... Não sei como anda a negociação. Espero, sim, que ele possa ficar. Acho que é possível que ele fique. Mas se nem a direção pode te dar uma resposta final, eu também não tenho uma resposta sobre o assunto".

Com o camisa 9, ele chegou até a dar certa razão atacante.

"Não houve desentendimento. Gabriel saiu reclamando porque deu muitas opções, mas não recebeu as bolas. E eu até dei razão a ele. Nós realmente tivemos chances, tanto com Vitinho e Everton, de dar para ele, mas ele não conseguiu receber essa bola. Depois nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para proteger e esperar a chegada dos jogadores de meio".