Diretoria do Flamengo fica satisfeita com desempenho na Supercopa e vê evolução no trabalho de Paulo Sousa

Apesar da derrota nos pênaltis para o Atlético-MG, na Supercopa, a diretoria do Flamengo ficou satisfeita com o desempenho da equipe. Segundo soube a GOAL, os dirigentes entendem que há uma clara evolução no trabalho e a boa partida diante do Galo, um dos melhores times do país, provou isso.

A avaliação interna é de que o Flamengo foi superior ao Atlético durante quase toda a partida. Não há clima de cobrança internamente, nem mesmo de pressão. Algumas críticas nas redes sociais são encaradas como algo natural e sem impacto dentro do dia a dia do grupo. Os jogadores que estiveram em campo, inclusive, também aprovaram a participação no jogo.

O sentimento é de que a equipe está tomando forma mesmo ainda num processo de pré-temporada. Paulo Sousa ganhou alguns nomes como João Gomes, cotado como um dos titulares da equipe e Lázaro, cada vez mais utilizado pelo treinador.

O foco do Flamengo agora é na sequência do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (23), o Rubro-Negro encara o Botafogo, pela 8ª rodada. Paulo deve levar a campo um time bem diferente daquele que entrou em campo contra o Atlético-MG. A ideia é seguir fazendo a rotação, dando minutagem aos atletas.