Diretoria cobra elenco do Atlético-MG e quer resposta contra o Palmeiras

Rodrigo Caetano conduziu conversas com o plantel depois dos tropeços diante de Corinthians e Internacional. Há incômodo por resultados recentes

O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, se reuniu com o elenco nessa segunda-feira (1) e cobrou uma mudança de postura após as duas últimas derrotas no Campeonato Brasileiro, para Corinthians e Internacional, como soube a GOAL.

O executivo conversou com o grupo e pediu um novo comportamento para os próximos jogos do Galo, que enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira (3), pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O desejo é que o plantel recupere a competitividade em meio à temporada.

O elenco reagiu bem à conversa ocorrida na Cidade do Galo e deu resposta positiva à cobrança da diretoria atleticana. Todos se comprometeram a entregar mais até o fim da temporada.

Responsável por conduzir a conversa, Rodrigo Caetano tem sido fundamental no processo de mudança realizado nos bastidores do clube. O diretor de futebol foi o responsável por contratar o técnico Cuca após a demissão de Turco Mohamed e também tem feito as exigências que julga necessária ao elenco.

Em que pese a insatisfação da torcida, o Atlético-MG ocupa a sétima colocação do Brasileirão, com 32 pontos, dez atrás do Palmeiras, líder da competição nacional. A equipe foi eliminada pelo Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda está viva nas quartas de final da Libertadores.