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O diretor esportivo do Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, agradeceu ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, após o meio-campista Marlon Gomes e o ponta Alisson Santana receberem suas primeiras convocações para a equipe principal. A jovem dupla é a primeira do clube ucraniano a ser convocada pela seleção brasileira em oito anos.

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Jovens brasileiros são convocados para a seleção

O meia criativo Gomes, de 22 anos, e o atacante veloz Santana, de 21, foram incluídos na mais recente convocação de Ancelotti para a seleção brasileira, para a data Fifa de novembro. É a primeira vez desde 2018, quando Fred e Taison foram convocados, que o Shakhtar fornece jogadores à seleção pentacampeã mundial. Formar talentos de alto nível apesar da guerra em curso na Ucrânia representa uma grande conquista para o clube.

Dirigente do clube exalta a resiliência da dupla

Em entrevista à talkSPORT sobre a convocação da dupla em meio à realidade diária do conflito, Srna disse: “Eles mereceram. É um grande sucesso para todo o clube. Vivemos todos os dias sob sirenes, sob bombas, e somos atacados por drones Shahed. Por isso, chegar à seleção brasileira nessas condições é incrível.

“Muito obrigado a Carlo Ancelotti, porque ele é um treinador que sabe escolher jogadores. Eles são dois jovens e, com certeza, serão o futuro da seleção brasileira. Isso manda uma mensagem enorme para o mundo todo e para todos os nossos jogadores brasileiros no Shakhtar: ainda estamos aqui, estamos vivos e estamos formando jogadores incríveis. Mostra que nós, como todos os ucranianos, lutamos até o fim.”

Exílio de 12 anos alimenta orgulho na Europa

Obrigado a deixar sua cidade em 2014, quando separatistas pró-Rússia assumiram o controle de Donetsk, o clube continua sem poder jogar na Donbass Arena e precisa disputar seus jogos como mandante em competições europeias no exterior. Sobre esses 12 anos de exílio, Srna acrescentou: “Estamos esperando por isso. Rezamos pela paz todos os dias.

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“Na Champions League, lutamos não apenas pelo Shakhtar, mas por toda a Ucrânia, por todos os nossos torcedores e por todo o exército. Queremos proporcionar a eles 93, 95 minutos de emoção positiva, como fizemos contra o AEK [na vitória por 3 a 1 na Champions League], e eles valorizam muito isso.

“A Ucrânia atravessa um momento muito, muito difícil, com ataques todos os dias. Ainda ontem, jogos foram cancelados porque não era possível jogar devido aos drones Shahed. Infelizmente, esta é a nossa vida hoje. Esta é a nossa realidade. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos permanecer unidos até a nossa vitória.”

Turnê pelo Sudeste Asiático aguarda os estreantes

Gomes e Santana estão entre os 15 jogadores com menos de 23 anos incluídos no grupo de 26 convocados por Ancelotti. O técnico italiano conduz uma renovação de gerações ao lado de nomes já estabelecidos, como Bento, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick, Raphinha e Vinicius Junior. O Brasil enfrentará o Japão em 14 de novembro antes de jogar contra Singapura, anfitriã da partida, três dias depois. Os dois amistosos serão disputados no Estádio Nacional, em Kallang. Os dois jovens do Shakhtar esperam fazer suas estreias pela seleção principal durante a viagem.