Diretor esportivo do Flamengo: A convocação de Neymar para a Copa do Mundo é incompreensível

José Boto, diretor esportivo do Flamengo, criticou a convocação de Neymar da Silva para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Botto afirmou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”: “Gosto muito do Neymar, mas o futebol mudou e não é mais o que era antes”.

E acrescentou: “É claro que se trata do Neymar, mas não consigo entender como um jogador que disputou apenas duas partidas nos últimos dois meses pode ser convocado”.

Após essas declarações, o dirigente do Flamengo defendeu o atacante do time, Pedro, apontando que ele merece uma chance na seleção brasileira, dizendo: “Um jogador como o nosso Pedro, que é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é convocado. Não entendo isso”.

Vale lembrar que Pedro marcou 10 gols e deu 4 assistências no Campeonato Brasileiro.

Neymar ficou de fora das duas primeiras partidas do Brasil na Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos e Haiti, mas Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, anunciou que ele estará pronto para atuar na terceira rodada, contra a Escócia.