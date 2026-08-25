Diretor do NEC, Wilco van Schaik reage à polêmica após entrevista “desrespeitosa”

Wilco van Schaik reagiu à repercussão causada por suas declarações sobre as instalações do FK Bodø/Glimt. O diretor-geral do NEC enfatizou ao De Telegraaf que seus comentários sobre, entre outras coisas, a banheira de gelo não tinham a intenção de ser depreciativos e que o próprio clube norueguês encarou a questão de forma esportiva.

Van Schaik falou de forma crítica na manhã de segunda-feira ao De Gelderlander sobre as condições no Aspmyra Stadion. “Acabei de estar no vestiário, aqui é uma bagunça”, disse ele, entre outras coisas, antes de contar que o Bodø/Glimt “simplesmente pegou uma banheira de alguma loja de material de construção” e a encheu de gelo.

Essas palavras geraram muitas críticas tanto na Holanda quanto na Noruega. Um porta-voz do Bodø/Glimt declarou, na tarde de segunda-feira, com total espanto, que o NEC não havia feito nenhuma reclamação previamente e ressaltou que a mesma banheira também havia sido usada quando Manchester City e Inter estiveram como visitantes.

Da Noruega, Van Schaik agora deu explicações detalhadas. “Acabamos de almoçar com a diretoria e o board do FK Bodø/Glimt. No discurso, também indiquei que nós nos reconhecemos nisso. No nosso caso, os jogadores da equipe adversária precisam fazer uma pre-preparation no corredor por onde também passam funcionários e membros da comissão. Então isso também não é ideal.”

Segundo Van Schaik, o NEC justamente se identifica com a forma como o Bodø/Glimt lida com suas limitações. “Somos clubes parecidos. Por isso, achamos legal ver como eles resolvem desafios colocando uma banheira no vestiário. Ninguém se irrita com isso nem fica decepcionado.”

O dirigente, portanto, rebate que quisesse diminuir o clube norueguês. “Foi legal ver isso dessa forma, e foi mais um reconhecimento do que algo que tenhamos achado desagradável ou que não atendesse aos nossos desejos. Quem somos nós para sermos depreciativos? Nós também conhecemos nossas próprias limitações.”

Também no Bodø/Glimt, segundo Van Schaik, a repercussão não causou irritação. “Acabamos de rir disso juntos. Eles também não fizeram drama nem ficaram bravos com isso. Pessoas fantásticas, divertidas e abertas do FK Bodø/Glimt.”

Van Schaik vê, sobretudo, muitas semelhanças entre os dois clubes, que apesar de suas limitações tentam alcançar sucesso europeu. “Eles também acharam isso sobre nós. Temos muitas semelhanças como pequenos clubes na Europa. Portanto, também as limitações, mas no meio disso queremos vencer e surpreender.”







