Diretor do NEC, Wilco van Schaik, dá entrevista "inacreditavelmente desrespeitosa" sobre o adversário na Liga dos Campeões, Bodø/Glimt

Wilco van Schaik não se tornou popular com declarações sobre as instalações do Bodø/Glimt. O diretor-geral chamou o estado do vestiário de “caindo aos pedaços”.

À beira do campo, Van Schaik foi questionado pelo De Gelderlander sobre as condições em Bodø, situada muito ao norte. O dirigente não escondeu sua opinião.

“É uma sensação totalmente diferente. É um pouco desolador aqui”, começa Van Schaik na entrevista com a emissora regional.

“É claro que é pleno verão, mas ainda assim é algo a que você precisa se acostumar quando chega aqui”, continua ele. Segundo o Weeronline, a temperatura máxima em Bodø nesta terça-feira será de 14 graus Celsius.

“Parece desolador. Aí você precisa virar a chave. Viemos de sol e mar. Ainda não estou com a sensação de Champions League. Você mesmo tem que criar isso. Acabei de estar no vestiário. Está tudo caindo aos pedaços aqui”, prossegue.

“Nós tínhamos pedido um banho de gelo, mas eles simplesmente pegaram uma banheira de alguma loja de material de construção e colocaram gelo dentro”, segue Van Schaik. “É realmente inacreditável”, conclui.

No X, tanto holandeses quanto noruegueses reagiram às declarações de Van Schaik. “Que falta de respeito inacreditável”, diz alguém. “E ainda assim passar vergonha sem a menor chance. Esse papo depois da semana passada... (derrota por 3 a 1, red.) O holandês definitivo, ele, tanta conversa. Vamos, Bodø!”, afirma outro.

“Até desejo sucesso ao NEC, mas por causa desse sujeito você acaba torcendo para que eles passem vergonha sem a menor chance”, também se lê. Outra pessoa ainda afirma que “por causa desse homem, ninguém deseja nada ao NEC”.







