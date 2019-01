Diretor do Corinthians diz que "acha quase impossível" o retorno de Romarinho

Duílio Monteiro Alves também disse seguir no aguardo por Love

A diretoria do Corinthians segue trabalhando para reforçar a equipe para a temporada que está começando. Um dos nomes que interessa é o do meia-atacante Romarinho, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. No entanto, segundo o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves o retorno do jogador é "praticamente impossível".

"É muito difícil, como o presidente falou, foi inacreditável (a proposta). Fizemos uma consulta, ouvimos uns números, fizemos a proposta, mas acho que é praticamente impossível. Mas é nossa função tentar melhorar (o elenco). No caso dele, estamos tentando também (a contratação)", afirmou.



(Foto: Rodrigo Hoschett/Goal Brasil)

O Corinthians ofereceu cerca de R$ 18,8 milhões, de forma parcelada. No entanto, o jogador, depois de um início díficil, marcou seus nove gols pelo clube árabe nos últimos 11 jogos, o que dificulta uma liberação.

Em sua primeira passagem pelo Corinthians, Romarinho disputou 141 jogos e marcou 25 gols, incluindo cinco contra o arquirrival Palmeiras e o tento do empate em 1 a 1 na Bombonera no jogo de ida da final da campanha vitoriosa da Libertadores.

Duílio também foi questionado sobre a situação de Vagner Love, mas disse não ter novidades.

"Não temos como falar em valores enquanto ele [Love] não rescindir, porque depende de como ele vai sair de lá, se é que vai sair de lá. As peças que precisavam, que havia urgência, chegaram [ao Corinthians]. Agora é tempo de trabalho para que a equipe possa evoluir cada vez um pouco mais", finalizou.