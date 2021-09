Diretor do Atlético-MG confirma procura a Marinho, do Santos: "foi uma consulta"

Galo tentou a contratação do atacante em ao menos duas oportunidades: a primeira com Jorge Sampaoli e a segunda com o técnico Cuca

O Atlético-MG fez ao menos duas consultas por Marinho, atacante do Santos, no mercado da bola. A primeira aconteceu a pedido de Jorge Sampaoli, no início de 2021. A segunda ocorreu por solicitação de Cuca, após a sua contratação pelo clube.

O diretor de futebol atleticano, Rodrigo Caetano, confirma a tentativa de buscar o atleta de 31 anos em entrevista exclusiva à Goal (veja a entrevista completa no pé do texto).

"Não voltou à pauta, não voltará à pauta. Foi uma consulta que fizemos em meados de janeiro para fevereiro, ainda dentre as solicitações do próprio Sampaoli. Depois, com o Cuca, que também trabalhou com ele. É um jogador de altíssimo nível, um jogador desequilibrante. Mas os números são impraticáveis, impossíveis. Foi isso que a gente fez. No caso do Marinho, lá atrás, no início do ano, a gente fez uma consulta, mas obviamente não avançou", declarou o dirigente.



Rodrigo Caetano fala sobre a situação de Marinho, atacante do Santos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG/Divulgação)

Com contrato até o fim de 2022, o atleta de 31 anos revelou que foi procurado por Atlético-MG e também pelo Palmeiras. O atleta, no entanto, diz que não teve um plano de carreira apresentado na Vila Belmiro.

"Nunca me falaram de plano de carreira. Não me chamaram ainda (para falar de renovação). Eu cheguei a perguntar sobre isso, mas me falaram que não tinha como dar aumento, mas tudo bem. Quando chegar algo de fora, pensa aí, me deixa respirar. Me deixa respirar, também. Eu sempre pedi um time que brigasse por títulos. Você vê Soteldo, Luan Peres, Alison, Pituca saindo... Tudo mundo saindo. E eu não saio, também? Mas não estamos numa boa situação e eu vou continuar, porque cheguei pela porta da frente e vou sair com o Santos na primeira divisão. Eu estou fechado até o fim do campeonato, e que o presidente pense um pouquinho. Não quero sair de graça", comentou em entrevista ao jornalista Ademir Quintino.