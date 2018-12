Diretor da Juventus reclama da falta de sorte da equipe no sorteio da Champions League

Nedved lamentou o azar da Juve, que enfrentará o forte Atlético de Madrid nas oitavas de final

O sorteio das oitavas de final da Champions League, realizado nesta manhã, presenteou os amantes do futebol com um belo confronto entre Juventus e Atlético de Madrid, que irão se enfrentar em fevereiro e março para decidir quem avança às quartas de final da competição europeia.

De um lado, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Miralem Pjanic e tantos outros craques e grandes jogadores. Do outro, Antoine Griezmann, Diego Costa, Koke, Oblak e tantos outros. Duas fortes defesas, meio-campos talentosos e ataques impressionantes. Craques e os estrategistas Allegri e Simeone. Dois times com potencial para conquistar o torneio, que terá sua final disputada justamente no Wanda Metropolitano, casa do Atleti.

O confronto é maravilhoso para os fãs do futebol apreciarem, mas também uma baita dor de cabeça para os envolvidos, que terão o desafio de uma senhora pedreira pela frente. Tanto que o ex-jogador e eterna lenda da Juventus, hoje diretor, Pavel Nedved, lamentou o azar do clube no sorteio. Escolha dos editores Protestos na França: Ligue 1 adia jogo do PSG e terá apenas três partidas no final de semana

"Nós pegamos o melhor time entre os segundos colocados. Nós não tivemos sorte com o sorteio, mas temos uma equipe muito forte e vamos tentar nos classificar de qualquer maneira", disse o tcheco, que também exaltou CR7, o elenco da Juve e o rival.

"Cristiano [Ronaldo] é um homem da Champions League, mas obviamente não contamos apenas com ele. Nós temos uma equipe muito forte, então estamos confiantes. O Atlético é um time muito equilibrado, difícil de enfrentar. Eles podem defender profundamente e sempre criar problemas com Diego Costa e Griezmann. Eu vejo dois jogos muito disputados, talvez com poucos gols", concluiu.