Saud Kariri, ex-astro do Al Hilal e da seleção saudita, enviou uma importante mensagem à diretoria e aos jogadores do Al Ahli para que superem a fase difícil pela qual o time vem passando, isso após a dura derrota diante do "Zaeem" por três gols a zero, na noite de terça-feira, na partida adiada da terceira rodada da Roshn League.

Kariri acredita que o Al Ahli precisa, no momento atual, lidar com suas crises internas longe do gramado, especialmente diante das críticas que atingiram o clube no período recente, ressaltando a necessidade de que cada parte assuma suas responsabilidades sem permitir que os problemas administrativos afetem a concentração dos jogadores e seu desempenho dentro das partidas.

Leia também: Oficial: Martinelli completa o trio do terror no Al Hilal saudita



Kariri disse em declarações através da rede "Thmanyah": "O que acontece no Al Ahli é certamente algo triste, mas a diretoria precisa separar os jogadores do que está acontecendo, e os jogadores também precisam se concentrar no gramado e esquecer todos os assuntos externos".

O ex-astro do Al Hilal ressaltou que o que acontece dentro do clube não deve se refletir no comportamento dos jogadores durante as partidas, esclarecendo que o time precisa de uma dose maior de comprometimento e concentração, principalmente se quiser recuperar seus resultados e disputar os títulos ao longo da temporada atual.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

E acrescentou: "Não é correto que o jogador saia para o vestiário depois de ser substituído, isso é algo muito ruim, e como eu disse, os jogadores precisam esquecer os tropeços administrativos que acontecem para voltar ao caminho certo e voltar a competir".

As declarações de Kariri chegam em um momento em que o Al Ahli enfrenta pressões crescentes após o início oscilante da temporada, tendo sofrido uma derrota diante do Al Khaleej antes de cair por três a zero diante do Al Hilal, vendo-se obrigado a uma reação rápida para recuperar a confiança e corrigir o rumo.

Kariri acredita que a solução não começa apenas por uma mudança técnica ou pela contratação de novos jogadores, mas sim pela recuperação da concentração e da disciplina dentro do vestiário, com a necessidade de separar as decisões administrativas do que acontece sobre o gramado.

Assim, a mensagem do ex-astro do Al Hilal trouxe um conselho direto ao Al Ahli: os problemas administrativos podem ser tratados fora do campo, mas o sucesso do time exige que os jogadores deixem de lado tudo o que acontece ao entrarem nas partidas, pois a continuidade da dispersão pode tornar a missão do "Raqi" de voltar a competir ainda mais difícil com o passar das rodadas.