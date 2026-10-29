O Real Madrid busca atender ao pedido de seu técnico português José Mourinho, que considera necessário reforçar a zaga e o meio-campo.

Os dirigentes do Merengue acreditavam que a contratação de Ibrahima Konaté seria suficiente para dar um forte impulso à defesa.

Ainda assim, parece que o clube merengue começou a trabalhar para atender aos desejos do treinador português, e que a primeira contratação da próxima temporada já está definida.

Segundo o jornal Sport, citando o especialista em mercado Matteo Moretto, o Real vai acionar a cláusula de recompra de Jacobo Ramón, destaque do Como, para que o jovem formado na academia La Fábrica retorne ao clube merengue no próximo verão.

Moretto indicou que o valor que o clube merengue pagará será inferior a 9 milhões de euros, ao contrário do que foi divulgado em diferentes reportagens. E apesar de o retorno de Ramón já estar definido, isso não significa necessariamente que ele permanecerá no Real Madrid após o fim da janela de transferências.

O clube terá de tomar uma decisão sobre depositar confiança nele e integrá-lo ao time principal, ou optar por vendê-lo e obter um ganho financeiro com a negociação.

O Como havia pagado apenas 2,5 milhões de euros para contratar Jacobo Ramón em julho de 2025. Desde então, seu valor de mercado não parou de subir, até chegar a 45 milhões de euros, de acordo com os números atuais divulgados pelo site Transfermarkt.

Ramón tem 21 anos e apresentou atuações de destaque sob o comando do técnico Cesc Fàbregas.

O Real Madrid, que acompanhou de perto sua evolução desde sua saída, sabe que a alta de seu valor de mercado pode render um lucro adicional em caso de venda, ou lhe dar a oportunidade de recuperar um zagueiro de destaque por um valor relativamente baixo, caso decida mantê-lo.

Jacobo Ramón sabe o que significa vestir a camisa do Real Madrid, e já chegou a marcar gols no estádio Santiago Bernabéu, onde disputou 6 partidas pelo clube merengue, marcando um gol que deu ao Real Madrid uma sofrida vitória nos últimos instantes sobre o Real Mallorca, durante a temporada 2024-2025.

Já pelo Como, disputou até o momento 49 partidas e provou não ter apenas qualidades defensivas de destaque, mas representar também uma ameaça ofensiva, após marcar 5 gols.