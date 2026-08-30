O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad saudita, foi alvo de uma acusação chocante de um dos craques do futebol tunisiano, por causa do argelino Houssem Aouar, após o empate com o Al-Fateh (0 a 0), no último sábado, pela quarta rodada da Roshn Saudi League.

Leia também: Com Watkins no comando, o Al-Hilal reúne todas as suas armas no clássico contra o Al-Ahli



Aouar jogou pelo Al-Ittihad no confronto com o Al-Fateh, que terminou em empate sem gols, prolongando a série de atuações do internacional argelino abaixo do nível esperado pela torcida do "Decano" desde a sua chegada ao clube.

Tarek Dhiab avalia que Aouar precisa jogar em uma posição mais próxima do atacante, especificamente na função de "9,5", para que possa aproveitar sua capacidade de se movimentar entre as linhas, criar oportunidades e se aproximar da área, em vez de ser utilizado em regiões que reduzem seu impacto ofensivo.

O analista do "Thmanyah" explicou que o sucesso de Aouar nessa posição exige a presença de um atacante móvel à sua frente, algo que ele não vê acontecer de forma suficiente com o marroquino Youssef En-Nesyri, que até agora não apresentou o nível esperado dele no Al-Ittihad e não atingiu total sintonia com o sistema da equipe.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Segundo a visão de Dhiab, a falta de adaptação de En-Nesyri ao Al-Ittihad reflete diretamente sobre Aouar, pois as movimentações do centroavante e a abertura de espaços à sua frente representam um fator fundamental para liberar o potencial do meio-campista argelino, enquanto a ausência desses espaços faz com que ele apareça distante das regiões de influência.

Dhiab avalia que a solução para a crise de Aouar não está em atribuir apenas ao jogador a responsabilidade pela queda de rendimento, mas em encontrar o posicionamento adequado para ele e conectar suas funções às movimentações do atacante, afirmando que melhorar a sintonia entre Aouar e En-Nesyri pode devolver o argelino à imagem que a torcida do Al-Ittihad espera e dar à equipe soluções ofensivas mais eficazes nos próximos jogos.