Direção do Grêmio espera conversa com Marinho após declaração polêmica do atleta

Após a divulgação de um vídeo polêmico, a diretoria gremista afirma que não houveram propostas pelo ponta

O jogador do Grêmio, Marinho, causou polêmica em um vídeo gravado pelo amigo do atacante que viralizou nas redes sociais.

O clube Tricolor anunciou que a diretoria irá aguardar o retorno das férias do jogador para que ele possa se explicar.

Nas imagens gravadas, o jogador se oferece para jogar no Flamengo, que bastaria apenas de um pedido de empréstimo para ele ir “na hora”.

“Vamos esperar Marinho retornar e ter uma conversa com ele sobre o episódio”, declarou Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio, em entrevista ao Globo Esporte.

Em sua conta no Twitter, o outro diretor de futebol Alberto Guerra fez um pronunciamento sobre o caso, mas sem mencionar o jogador.

As atitudes dos atletas e funcionários do clube jamais passam desapercebidos pelo Depto de Futebol, sejam em férias ou não. Tais atitudes são sopesadas de acordo com a sua gravidade, tratadas internamente e SEMPRE preservando a instituição em primeiro lugar. — Alberto Guerra (@betoguerra73) 16 de dezembro de 2018

Marinho fez uma temporada abaixo do nível pelo Tricolor em 2018, e após a divulgação do vídeo, muitos torcedores do clube gaúcho se irritaram com a postura do jogador. A diretoria gremista alega que não há propostas pelo atleta para 2019, e que suas falas foram “retiradas de contexto”.