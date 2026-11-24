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O caso Jamal Musiala agita o Bayern de Munique. As declarações de Karl-Heinz Rummenigge na sexta-feira, durante o jogo em casa contra o Colônia, causaram repercussão, aparentemente também na direção. Haveria novamente insatisfação com Max Eberl no conselho de supervisão.

Segundo Philipp Schneider, do Süddeutsche Zeitung, no podcast do jornal "Und nun zum Sport", a direção do clube concordava que precisava voltar a se reunir com Musiala, seus representantes e sua família diante da doença neurológica do jogador e da caríssima renovação de contrato em 2025. A iniciativa de Rummenigge, porém, não havia sido discutida internamente.

A aparição "friamente calculada" de Rummenigge na Sky teria deixado "muitas pessoas da cúpula do Bayern realmente assustadas". Schneider não citou nomes no podcast do SZ, mas interpretou a aparição de Rummenigge sobretudo como algo dirigido a Max Eberl.

O diretor esportivo, assim como o técnico Vincent Kompany, sempre deu apoio público a Musiala e foi quem, há um ano e meio, negociou a custosa renovação de contrato do jogador. Segundo o SZ, o acordo rende ao meia-atacante, que tem enfrentado tantas dificuldades recentemente, até 30 milhões de euros por ano graças a diferentes cláusulas complexas e "acordos paralelos". De acordo com Schneider, nem o Bayern teria "compreendido de fato todos os detalhes" desses termos naquele momento. Assim, o valor anual que o clube precisa pagar a Musiala pode "aumentar em uma quantia realmente considerável".

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As falas de Rummenigge sobre Musiala também foram um ataque a Max Eberl?

Rummenigge já discordava, na primavera de 2025, do novo contrato de Musiala negociado por Eberl, "quando ainda não se sabia da doença". Mesmo assim, como membro do conselho de supervisão, acabou aprovando o acordo "integralmente". Segundo uma reportagem publicada pelo Stern na segunda-feira, o mesmo vale para o presidente honorário Uli Hoeneß.

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De acordo com a publicação, o enorme aumento do salário anual de Musiala, de nove para 25 milhões de euros, e o bônus de assinatura de 22 milhões de euros provocaram controvérsias entre os responsáveis pela decisão. Eberl teria sido acusado de se deixar conduzir pelo grupo de Musiala, liderado por seu representante Christian Schmid, o que teria irritado Hoeneß, normalmente um grande defensor do dirigente. Na reportagem do Stern, Schmid é descrito como "frio e implacável", enquanto o contrato negociado por ele é chamado de "obra-prima" do ponto de vista do jogador.

"Quando o assunto é Jamal Musiala, pelo menos um dedo de Karl-Heinz Rummenigge aponta sempre para Max Eberl", afirma Schneider, repórter do SZ. Segundo ele, Rummenigge também quis se posicionar contra o diretor esportivo com as declarações de sexta-feira, para mostrar: "Vejam quem está tentando corrigir esse erro de novo. Não é Max Eberl, mas, mais uma vez, seus superiores." Segundo o Stern, Hoeneß aparentemente pensa de forma semelhante.

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Na reunião periódica do conselho de supervisão, realizada na segunda-feira da semana passada, Eberl teria sido alvo de críticas. Hoeneß teria inclusive elevado o tom porque Eberl não fez nada em relação ao caso Musiala nos últimos seis meses. Ele teria acusado Eberl de "inatividade" contínua.

Rummenigge, por sua vez, já havia sido o único a se abster explicitamente na votação do conselho sobre a renovação do contrato de Eberl até 2029, no fim de agosto, deixando claro que tinha uma visão bem mais crítica do diretor esportivo. Ele quase impediu sozinho a renovação de Eberl.

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"Pensei por muito tempo se deveria votar 'não' à renovação de Max. Só durante a reunião decidi me abster", explicou ele no fim de setembro, em entrevista ao Abendzeitung. "Mantenho essa posição."

Uli Hoeneß também se mostrou crítico por muito tempo à renovação de Eberl. Suas declarações sobre "60 a 40", durante a final da copa em maio, causaram grande repercussão. Eberl, porém, passou a se abrir muito mais, sobretudo com ele, Rummenigge e o presidente Herbert Hainer, e a manter os dirigentes do Bayern bem mais informados. Assim, mereceu a renovação de contrato.

Getty Images

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Bayern de Munique: o que Rummenigge disse sobre Musiala?

Na sexta-feira, depois das declarações já bastante delicadas de Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen nos dias anteriores sobre uma possível revisão do contrato de Musiala, Rummenigge elevou ainda mais o tom ao afirmar que, por causa da doença neurológica caracterizada por crises de ausência, Musiala muito provavelmente não voltará ao nível de antes.

"O que sabemos infelizmente sugere que será difícil voltar ao nível que ele mostrou tantas vezes aqui neste estádio", disse Rummenigge à Sky. O membro do conselho de supervisão também confirmou, de forma mais ou menos explícita, o desejo de que Musiala concorde, como gesto, em abrir mão de parte do salário nesta fase. É preciso "conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência, porque esses valores, com todo o respeito, deixam de ser viáveis", afirmou Rummenigge.

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Pouco depois, Eberl discordou indiretamente dessa avaliação. "É legítimo ficar preocupado. Especialmente quando acontece o que aconteceu", explicou Eberl após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln. "Mas nós o vemos nos treinos e vemos como ele lidou com esta fase nos últimos 16 ou 17 meses, com todas as dificuldades."

Essas "não são coisas que ajudem um jovem como ele a entrar no ritmo. Estamos convencidos, quando o vemos, o ouvimos e sentimos sua presença, de que ele pode voltar àquele nível", prosseguiu Eberl, contradizendo indiretamente Rummenigge e os demais, pois "nós, do departamento esportivo, temos outra convicção".