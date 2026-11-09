Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-atacante de Manchester United e Aston Villa Dion Dublin pediu aos dirigentes de Old Trafford que mantenham o técnico Michael Carrick, pressionado após o emocionante empate por 4 a 4 na Premier League no domingo. Apesar de ter buscado duas vezes o empate após ficar dois gols atrás e conquistado um ponto dramático nos acréscimos em casa, o Manchester United segue na zona de rebaixamento.

Publicidade

Reação nos acréscimos garante ponto em casa

Dublin insiste que o elenco do United deve assumir a responsabilidade coletiva, em vez de culpar o treinador, depois de sofrer 30 gols em todas as competições nesta temporada, mais do que qualquer equipe das cinco principais ligas da Europa. Alysson e Nicolas Jackson marcaram cedo, antes de Bruno Fernandes converter um pênalti e o ex-meia do Villa Youri Tielemans deixar o placar em 2 a 2 no intervalo. Depois que o pênalti de John McGinn e o gol de Leon Goretzka restabeleceram a vantagem de dois gols do Villa, Joshua Zirkzee e Patrick Dorgu garantiram um ponto com gols nos acréscimos.

Inícios lentos desgastam elenco em dificuldades

Ao analisar como o time da casa se recuperou de uma desvantagem de dois gols pela terceira vez em uma semana, após vencer a Roma na Champions League na terça-feira, Dublin disse à BBC Sport: “O Manchester United claramente ainda tem problemas a resolver. Nos últimos dois jogos, conseguiu reverter desvantagens de dois gols em três ocasiões para sair com algo das partidas contra Roma e Aston Villa.

“Mas há um limite para quantas vezes você consegue fazer isso, porque é bastante cansativo, física e mentalmente. Hoje, depois do jogo, os jogadores estavam andando como se tivessem perdido, embora tenham conquistado um ponto.

“Ao começar tão devagar, eles tornam cada jogo muito mais difícil para si mesmos. O que vimos no apito final foi alívio. Não acho que entrem em campo pensando em Michael Carrick e no emprego dele. Estão apenas tentando conquistar os três pontos. Mas, neste momento, o time simplesmente não parece entrosado. Falta energia.

Publicidade Publicidade

“Bem no fim, vimos o United que seus torcedores querem ver. E, quando buscaram a reação após estarem perdendo por 2 a 0, também ganharam algum embalo. Mas isso não durou, e rapidamente voltaram à maneira habitual de jogar, lenta e sem agressividade. Pouco depois, estavam perdendo por 4 a 2.”

Tópicos relacionados

Comentarista cobra mais liderança no vestiário

Ao pedir que os jogadores cobrem uns aos outros e defender o treinador, Dublin acrescentou: “Carrick disse que eles precisam eliminar os erros individuais, e ele tem razão. É uma questão de concentração. É uma questão de liderança. É uma questão de falar com seu companheiro de uma forma que ele entenda que você está falando assim porque quer vencer o jogo. Você precisa cobrar seus companheiros e ser firme com eles, dizer: ‘Não estamos fazendo o suficiente, rapazes’. Às vezes, é preciso apontar os responsáveis.

“Clubes como o Manchester United precisam ter um plano em uma situação dessas. Caso contrário, é uma péssima gestão do clube e do time. Não acho que a solução seja demitir Carrick. O que acontece depois? Você ainda terá o mesmo grupo de jogadores entrando em campo e representando o clube.

Publicidade

“Não dá para trocar todos os jogadores. É difícil demais. Dá para trocar o treinador. É uma pessoa só. Mas isso resolve a questão? Resolve os problemas de longo prazo? Acho que Carrick deveria receber mais tempo.”

Zona de rebaixamento preocupa durante a pausa

Depois de cair para as três últimas posições com a vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester City no sábado, o United segue sem vencer no campeonato desde agosto e ocupa o 18º lugar, a um ponto de sair da zona de rebaixamento na chegada à pausa de duas semanas. Carrick precisa aproveitar a pausa para corrigir os problemas de sua defesa, depois que erros de Senne Lammens, Diogo Dalot e Leny Yoro custaram caro. Enquanto isso, o Villa de Unai Emery perdeu a chance de subir para a oitava posição, e sua sequência sem vitórias chegou a quatro jogos.