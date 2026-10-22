Pedja Mijatović, ex-jogador do Real Madrid, analisou o momento vivido por Vinícius Júnior no time merengue nesta temporada.

Vinícius sofreu duras críticas nesta temporada, diante de uma queda notável em seu rendimento, além de ter sido suspenso por 4 jogos no Campeonato Espanhol, após ter sido expulso diante do Villarreal.

Pedja afirmou no programa "El Larguero": "Sinto um pouco a falta do Vinícius, e estou convencido de que ele vai se recuperar. Temos que lhe dar algum tempo e não pressioná-lo demais".

O ex-diretor esportivo do Real Madrid não deixou passar despercebida a tristeza com que Vinícius deixou o campo, frustrado, quando foi substituído por Diomande aos 70 minutos da partida da Liga dos Campeões da Europa que o Real Madrid venceu por 4 a 1 sobre o Leipzig, na última quarta-feira.

Mijatović destacou: "Com Diomande, temos um jogador capaz de fazer a diferença, e isso não significa que ele seja melhor que Vinícius, mas, neste caso, ele pode recuperar seu melhor nível com facilidade. Acredito que não há necessidade de pressa. Temos que esperar, e os melhores dias dele virão inevitavelmente".

A posição de Mijatović em relação a Vinícius coincide com a de Kylian Mbappé, que disse após a partida contra o Leipzig sobre o jogador brasileiro: "É bom que Vinícius sinta tristeza, porque ele quer dar muito ao time e à torcida. Ele tem que ficar tranquilo e se orgulhar de si mesmo. É um grande jogador, com um talento imenso".

Pedja Mijatović apontou os dois jogadores do Real Madrid que viu em sua melhor forma contra o Leipzig: Jude Bellingham e Thibaut Courtois.

E continuou: "Bellingham faz uma atuação magnífica, joga de forma excelente e é um jogador fundamental no time. Ele transmite muita confiança, e Mourinho conta muito com ele porque os jogadores o admiram. Ele sempre dá o seu máximo".

Em relação a Courtois, declarou que ele é "o melhor goleiro do mundo, não apenas neste ano, mas também nos anos anteriores. Courtois tem muita confiança, e suas defesas não são menos importantes que os gols ou os ataques que seus companheiros criam. A sensação de segurança que ele transmite é fundamental para qualquer grande time".