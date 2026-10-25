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Diomande imita Vinícius? Zagueiro tem encontro com a história em seu primeiro clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
Espanha
Brasil
Costa do Marfim

Um evento especial aguarda o astro marfinense

O jogador do Real Madrid, o marfinense Yan Diomande, se prepara para assinar uma conquista individual marcante, em seu primeiro clássico contra o Barcelona.

O Real Madrid visita o Barcelona nesta noite, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol, partida em que a equipe catalã busca abalar o moral de seu rival e ampliar a diferença entre os dois para 9 pontos.

O Barcelona lidera a tabela de La Liga com 27 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid (25), após sua vitória de ontem sobre o Deportivo La Coruña por 1 a 0, e depois o Real Madrid, na terceira posição, com 21 pontos.

Segundo o jornal As, o internacional marfinense está a um passo de alcançar um recorde nessa idade tão precoce, já que disputará o clássico nesta noite aos 19 anos e 346 dias.

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O jornal também apontou que, caso marque um gol, se tornará o segundo jogador mais jovem do Real Madrid a marcar contra o Barcelona no Campeonato Espanhol, atrás de Vinícius Júnior, que já havia balançado as redes do Blaugrana aos 19 anos e 233 dias, em março de 2020.

Leia também: Agitação na Catalunha e lembranças de 2019: o clássico será adiado?

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