Diomandé: fiquei chocado depois de ver Vinícius e Mbappé; e o Leipzig me ensinou isto

Yan Diomandé, o novo astro do Real Madrid, falou sobre sua trajetória, das ruas de Abidjan até o vestiário do clube merengue.

O marfinense começou sua fala relembrando suas origens humildes, que ainda moldam sua compreensão sobre o futebol.

E disse, em declarações publicadas pelo jornal "Marca": "Crescer em Abidjan fez do futebol tudo para mim. Jogávamos em qualquer terreno que encontrássemos, sem chuteiras adequadas nem campo apropriado, apenas pelo amor ao jogo".

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E acrescentou: "Nunca perdi aquela paixão e alegria; elas são a base do meu estilo de jogo hoje".

O início do sonho nos Estados Unidos

Ele admitiu que seu sonho de se dedicar a essa área levou muito tempo para se concretizar. Foi nos Estados Unidos, para onde emigrou quando tinha apenas quinze anos e sem falar inglês, que começou a imaginar um futuro profissional.

E explicou: "Esse sempre foi o meu sonho, mas ele começou a parecer real quando eu estava na academia DME, na Flórida, e os olheiros europeus começaram a me notar".

No entanto, essa adaptação não foi fácil, como ele apontou: "Foi difícil; no início, eu não conseguia me comunicar com ninguém, e tudo era diferente. Mas o futebol era a minha língua, e meus companheiros de equipe me ajudaram a encontrar o meu lugar dentro e fora de campo".

A verdadeira decolagem com o Leipzig

Sua verdadeira decolagem veio com o Leipzig, período que ele valoriza como uma de suas conquistas mais importantes.

Diomandé disse: "Ganhar o prêmio de melhor jogador revelação do Campeonato Alemão na minha primeira temporada completa foi a prova de que todos os sacrifícios que eu e minha família fizemos valeram a pena".

E ressaltou que aquela temporada foi decisiva para sua transferência ao Real Madrid, explicando: "O Leipzig me ensinou a competir no mais alto nível, semana após semana, e a comissão técnica me exigia melhorar cada detalhe do meu desempenho. Aquela temporada me deu a confiança e a mentalidade de que eu precisaria no Real Madrid".

Diomandé e a transferência para o Real Madrid

O atacante não escondeu suas emoções ao falar sobre o que significa vestir a camisa branca, dizendo: "É a realização do sonho da minha infância, é tudo o que eu busquei. Estou ansioso para escrever o meu próprio capítulo neste clube e contribuir para o seu sucesso".

É um desafio que ele encara depois de ter disputado sua primeira Copa do Mundo com a seleção da Costa do Marfim, uma experiência da qual extraiu lições valiosas. E acrescentou: "Representar o meu país no cenário mundial me ensinou que os maiores palcos exigem o máximo de calma: você precisa confiar na sua preparação. Já fora de campo, compartilhar essa experiência com o meu país e minha família é algo que guardarei para sempre na memória".

Diomandé e os astros do Real Madrid

Depois de se estabelecer em Valdebebas, Diomandé expressou seu espanto com o nível de seus novos companheiros, com destaque para Vinicius e Mbappé. E disse: "É algo impressionante. Em cada treino, o nível de desempenho é tão alto que não há outra opção a não ser elevar o seu próprio nível".

E acrescentou: "Você aprende algo novo apenas observando seus movimentos, sua forma de pensar e como se preparam todos os dias".

É uma experiência de aprendizado diária que o jogador marfinense, de 19 anos, espera aproveitar ao máximo nesta nova etapa de sua carreira no futebol.

Longe dos holofotes, o jovem ponta se descreve como uma pessoa tranquila, muito apegada às suas raízes, o que lhe dá estabilidade apesar das oscilações dos últimos meses.

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E concluiu: "Sou muito tranquilo. Gosto de passar tempo com minha família e meus amigos, ouvir música e ligar para os meus em Abidjan. Manter essa ligação com as minhas raízes me mantém focado".