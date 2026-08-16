José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de seu time merengue para o amistoso contra o Schalke, na noite deste domingo.
Mourinho apostou no astro francês Kylian Mbappé no time titular, ao lado de Vinícius Júnior e Brahim Díaz.
O treinador português preferiu deixar o novo reforço marfinense Yan Diomande no banco de reservas.
A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:
Goleiro: Thibaut Courtois
Defesa: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté
Meio-campo: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler
Ataque: Brahim Díaz – Vinícius Júnior – Kylian Mbappé