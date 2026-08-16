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Diomande está fora? Mourinho anuncia escalação do Real para o duelo contra o Schalke

Schalke x Real Madrid
Schalke
Real Madrid
Amistosos de clubes
Y. Diomande
Alemanha
Espanha

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de seu time merengue para o amistoso contra o Schalke, na noite deste domingo.

Mourinho apostou no astro francês Kylian Mbappé no time titular, ao lado de Vinícius Júnior e Brahim Díaz.

O treinador português preferiu deixar o novo reforço marfinense Yan Diomande no banco de reservas.

A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois

Amistosos de clubes
Schalke crest
Schalke
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Defesa: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté

Meio-campo: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler

Ataque: Brahim Díaz – Vinícius Júnior – Kylian Mbappé

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