A lista de convocados do Real Madrid para o amistoso contra o Schalke, marcado para este domingo na Alemanha, apresentou mudanças notáveis, depois que José Mourinho recuperou a maior parte das peças de seu elenco, no último teste antes do início da nova temporada.

A relação marcou a primeira aparição do marfinense Yan Diomande, ao lado de Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, além do retorno de 3 dos principais craques do time: Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Thibaut Courtois.

Por outro lado, Endrick fica de fora da viagem à Alemanha, depois que a comissão técnica decidiu mantê-lo em Madri e seguir um programa específico para evitar lesões, enquanto Aurélien Tchouaméni desfalca a equipe por sofrer de forte fadiga no músculo da coxa.

Também continuam ausentes os lesionados de longa duração: Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy e Raúl Asencio.

Diomande sob os holofotes

As atenções se voltam de forma especial para Diomande, que se prepara para disputar sua primeira partida com a camisa do Real Madrid, depois de se tornar a contratação mais cara da história do clube.

O teste diante do Schalke será a primeira oportunidade de observar a rapidez com que o zagueiro marfinense se entrosa com os companheiros, enquanto se espera que sua projeção ofensiva também desperte interesse, especialmente com a possibilidade de atuar ao lado de Mbappé e Vinícius Júnior.

A partida também representa o primeiro amistoso de Mbappé neste verão, depois de voltar aos planos de Mourinho antes do início da temporada.

Mourinho testa sua escalação titular

O confronto com o Schalke ganha importância especial por ser o último teste do Real Madrid antes de sua estreia oficial na nova temporada, diante do Espanyol no dia 22 de agosto.

Mourinho pretende aproveitar a partida para dar minutos adicionais aos seus jogadores e definir os contornos da escalação em que vai se apoiar no início da temporada, além de continuar integrando as novas contratações ao seu sistema.

A partida pode ser uma oportunidade para o treinador português testar a linha defensiva com a qual pode começar o duelo contra o Espanyol, especialmente depois de Cucurella e Konaté entrarem com força em seus planos.

Konaté tornou-se um concorrente direto pela posição de zagueiro central ao lado de Dean Huijsen, enquanto segue a disputa pela lateral direita entre Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, que se impôs com força desde sua chegada ao time.