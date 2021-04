Diogo Jota e Liverpool fazem valer histórico de carrascos do Arsenal

O Liverpool venceu o Arsenal por 3x0 neste sábado (3) em partida válida pela Premier League, e o grande nome da noite foi Diogo Jota, que saiu do banco para anotar os dois primeiros gols dos Reds.

Contratado pelo Liverpool no final de 2020 junto ao Wolverhampton, o atacante chegou sem muita badalação a Anfield, mas não precisou de muito tempo para provar seu valor como uma peça importante do time de Klopp.

Em 22 partidas até aqui na temporada, o português já balançou as redes 12 vezes pelo Liverpool, além de outras três vezes pela seleção de Portugal, onde disputou seis partidas. Os já se aproximam da última temporada de Jota, quando marcou 16 vezes em um total de 50 partidas.

"Today we did our job, let’s go to the next one." 👊@DiogoJota18 spoke after tonight's win 🔴⚽️ #ARSLIV