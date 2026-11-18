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O defensor Diogo Dalot elogiou a força mental de Portugal após a emocionante vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o País de Gales, pela Liga das Nações. O triunfo ajudou a seleção portuguesa a deixar para trás a pesada derrota por 4 a 1 para a Dinamarca na partida anterior.

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Redenção fora de casa

Portugal conquistou uma vitória importante em Cardiff para manter o embalo na Liga das Nações, revertendo uma desvantagem de 2 a 1 para vencer por 3 a 2 . O resultado teve importância especial após a surpreendente goleada de 4 a 1 sofrida diante da Dinamarca , em uma atuação que Diogo Dalot admitiu não ter sido “normal” para uma equipe do nível de Portugal. Mesmo diante de um ambiente hostil e de um País de Gales determinado, a seleção portuguesa encontrou forças para virar a partida e terminar na liderança do Grupo A4.

Ao falar sobre a determinação demonstrada pelo elenco, Dalot destacou a importância da recuperação psicológica da equipe. “Foi o jogo que esperávamos. Teríamos preferido não sofrer os gols, mas encontramos a capacidade de buscar o resultado e, mesmo com um jogador a menos, não sofrer outro gol. No geral, estamos muito felizes com a fase de grupos que fizemos. Demos uma boa resposta ao último jogo, que não é normal para nós”, afirmou Dalot, segundo A Bola.

O defensor do Manchester United ressaltou que era preciso tirar lições do desastre contra a Dinamarca. “Tem de deixar uma marca e um incômodo. É um jogo atípico; não é normal sofrermos quatro gols. Hoje era importante passar essa imagem de que podemos reagir. Eu gostaria de não ter sofrido dois gols? Claro, mas faz parte do futebol tentar encontrar maneiras de vencer o jogo. Fomos excelentes nisso”, acrescentou o lateral.

Flexibilidade tática e evolução defensiva

Dalot atuou pelo lado esquerdo da defesa no confronto no País de Gales, função com a qual está cada vez mais familiarizado em seu clube. Embora tenha admitido que prefere jogar pela direita, mostrou total disposição para se adaptar às exigências táticas da comissão técnica. O defensor observou que tanto ele quanto Joao Cancelo oferecem a versatilidade necessária para atuar em diferentes posições da linha defensiva, dependendo do adversário e da situação da partida.

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“Estou completamente à vontade. Felizmente, já joguei muitas partidas pela esquerda e venho atuando ali no meu clube. Se me perguntarem se é onde mais gosto de jogar, provavelmente não, mas sei que, se o treinador precisar de mim, estarei lá. O treinador sabe que tanto eu quanto Cancelo podemos jogar pela esquerda. Estamos completamente à vontade com isso”, disse Dalot.

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Em busca da fase final com quatro equipes

Ao terminar em primeiro no grupo, à frente da Noruega e da Dinamarca, agora eliminada, Portugal consolidou sua condição de candidato ao título. A fase eliminatória, em março, trará um aumento significativo no nível dos adversários, com a possibilidade de enfrentar seleções de peso como Países Baixos, Bélgica ou Espanha. Dalot não demonstrou preferência por um adversário específico no sorteio e afirmou que o elenco está preparado para enfrentar qualquer equipe na busca por uma vaga entre as quatro finalistas.

“Isso nos dá a confiança de que fizemos um bom trabalho e fomos a melhor equipe do grupo. Mas sabemos que qualquer adversário será difícil. É o nível em que queremos estar e são as equipes que queremos enfrentar. Estamos esperando para saber contra quem vamos jogar e, em março, estaremos aqui para lutar por uma vaga entre os quatro finalistas”, afirmou o defensor.

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Pontos a melhorar

Apesar do clima de comemoração após a vitória de virada, Dalot fez questão de apontar que Portugal ainda tem bastante a melhorar, sobretudo na transição defensiva. Ele observou que a equipe precisa atuar de forma mais coesa quando a primeira linha de pressão é superada, para impedir que os adversários explorem espaços nos contra-ataques, como o País de Gales conseguiu fazer em alguns momentos da emocionante partida de cinco gols.

“Há muitos aspectos em que podemos melhorar, principalmente não deixar as equipes superarem a primeira linha de pressão e criarem algumas transições que podemos evitar. Mas, obviamente, estamos em um processo de buscar melhorar. Mostramos que podemos ser uma equipe muito completa. Estamos felizes com o que fizemos, mas sabemos que, na próxima fase, as equipes são fortes no ataque e, por isso, também temos de ser fortes na defesa”, concluiu Dalot.