Diniz x Diniz: Em alta no São Paulo, treinador reencontra o Fluminense pela Série A

Rival desta quinta-feira (7), time carioca se complica ainda mais enquanto seu ex-treinador vai recuperando o Tricolor Paulista no Brasileirão

Em alta no , clube que o contratou com o aval das principais estrelas do elenco, sobretudo do craque Dani Alves, Fernando Diniz reencontra o na noite desta quinta-feira (7), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Morumbi, mas marca a reunião do treinador com os seus ex-comandados.

Diniz foi o responsável por levar o Fluminense às quartas de final da Sul-Americana 2019, quando o time perdeu para o . No entanto, no Campeonato Brasileiro, a fase não era tão boa. Ele deixou o time na zona de rebaixamento.

Em sua passagem pelas Laranjeiras, o técnico esteve à frente do time em 44 jogos, com 18 vitórias, 11 empates e 15 derrotas. Ao todo, a equipe fez 71 gols e sofreu outros 48. Ele contabiliza 49,2% de aproveitamento.

O grande problema foi a posição que Diniz deixou o no Campeonato Brasileiro. Sob a sua batuta, o Tricolor Carioca era o 18º melhor do país.

Depois de algumas críticas públicas de Celso Barros, ele foi demitido do Fluminense para a chegada de Oswaldo de Oliveira ao time. A troca foi uma iniciativa do vice-presidente de futebol, embora nem mesmo o experiente profissional siga no cargo: ele deu lugar a Marcão, ex-auxiliar técnico do Tricolor, que também vê a continuidade de seu trabalho a perigo.

O desemprego de Fernando Diniz durou pouco tempo. Ele foi levado para o São Paulo a pedido dos atletas. Daniel Alves foi um dos responsáveis por solicitar a contratação do técnico.

No Morumbi, ele ainda não teve tempo de implementar o sistema favorito de jogo, mas já colhe resultados positivos. Em nove partidas à frente da equipe, o técnico conseguiu cinco triunfos, duas igualdades e dois reveses. Foram nove gols a favor e cinco contra. O aproveitamento é de 62,9% e o está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Libertadores 2020.