Diniz dispara contra Celso Barros em despedida do Fluminense: "Agradeço a quem merece"

Demitido pela diretoria do Flu na manhã desta segunda-feira, Fernando Diniz comenta declaração de Celso Barros e agradece ao ex-mandatário do clube

Fernando Diniz não escondeu a rusga com Celso Barros, vice-presidente de futebol do , em sua saída do clube, ocorrida na manhã desta segunda-feira (19). O técnico disparou contra o dirigente e disse que ele deixou nas entrelinhas que não gostava de seu trabalho com as declarações recentes.

Perguntado sobre membros da antiga e da atual diretoria, o treinador foi sincero:

"Sou grato ao Abad, que me trouxe, e ao Mário, que é um presidente jovem, muito focado nas coisas do clube. Me acolheu muito bem. Eu agradeço às pessoas que merecem ser agradecidas. Não acho que abalou desempenho, porque os jogadores são muito maiores do que aquelas declarações que foram dadas", afirmou em sua entrevista coletiva na tarde desta segunda.

Ele ainda fala que a entrevista recente de Celso Barros não atrapalhou o seu trabalho por conta da motivação dos atletas, mas acredita que foi nítida a antipatia do dirigente por sua forma de trabalhar.

"Não atrapalhou o meu trabalho porque os jogadores seguiram bem. Ninguém conseguiu atrapalhar, a gente seguiu jogando bem. A gente eliminou o , do , fizemos excelente partida contra o Inter, de Alegre. Jogamos bem contra o Atlético Mineiro. Se você me pergunta frontalmente sobre as declarações, ficou nas entrelinhas que o desejo dele é que o trabalho fosse interrompido logo no início da passagem dele. Eu agradeço quem trabalha junto, e o Mário Bittencourt trabalha junto, rema junto", comentou o técnico, acrescentando que não tem mágoa em relação ao vice de futebol:

"Não tenho mágoa pelo Celso, até porque tenho que ser magoado por quem gosto e por quem gosta de mim", concluiu.

(Foto: Ricardo Ayres/Divulgação)

Recentemente, em entrevista coletiva, Celso Barros pressionou o técnico por melhores resultados: "Diniz é o técnico e vai continuar o trabalho. Agora, temos de estar atentos à situação. Eu fui criticado quando na eleição eu fiz uma ponderação por o time estar a um ponto do Z-4. Eu disse que estava preocupado. Me questionaram se eu não daria tempo ao Diniz. É claro que ele tem tempo. Está aí desde o começo do ano".

"Eu não vou condicionar a esses dois jogos. O fato é que em 14 jogos o nosso resultado é ruim. É importantíssimo vencer os dois jogos. Como seria importante se o Luciano não tivesse perdido o pênalti contra o . Mas perdeu. A gente jogou bem contra o na Vila e perdemos. Então, todo o jogo é decisivo. Temos de trabalhar com a verdade. A situação é ruim e temos de mudar isso. Trouxemos jogadores que podem contribuir. É só ver o goleiro, Muriel nos ajudou muito já. Nenê é talentoso, o Nem tem entrado bem. Acho que o Lucão pode ajudar", completou.