"Dinheiro não entra em campo", diz meia do Flu após vencer Flamengo

Tricolor das Laranjeiras venceu o Flamengo com gol nos acréscimos e se classificou para a final da Taça Guanabara

Em jogo marcado por homenagens e muita emoção às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0, com gol de Luciano nos acréscimos da partida e se classificou para a final da Taça Guanabara contra o Vasco da Gama. Ao término da partida, os jogadores do Flu se mostraram bastante felizes e destacaram a importância de um grupo coeso para a conquista do objetivo, de acordo com o Globo Esporte.

"No futebol o dinheiro não entra de campo. Quem 'entra dentro de campo' são os jogadores e vence quem for melhor na partida. Espero que continuemos a ser o patinho feio, e que as coisas continuem dando certo e que saiamos com o título", falou o meio-campista Daniel, de 23 anos, jogador do Fluminense.

O Fluminense vinha sofrendo muitas brincadeiras e era até subestimado por muitas pessoas que acompanham o futebol carioca. O autor do gol, Luciano destacou que a partida é o que acontece entre as quatro linhas e que pouco importa o extracampo.

"Falaram que o Fluminense era o patinho feio do campeonato. Falei que não, que campeonato é 11 contra 11 dentro de campo, que não tem nada de extracampo, e que eu deixaria para falar depois que jogássemos contra essa equipe. E jogamos e vou deixar para vocês falarem", disse o centroavante em tom de desabafo.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O meia Bruno Silva ainda fez questão de creditar a vitória ao técnico Fernando Diniz, que também se tornou alvo de muitas críticas, especialmente após a campanha na temporada passada com o Athletico Paranaense. Porém com o Fluminense vem fazendo um trabalho que surpreende até mesmo os próprios torcedores.

"É muito mérito do Diniz. Temos que ressaltar o que esse cara está fazendo, o que ele treina, o que ele trabalha. O que fazemos em campo é muito treino, muita repetição. Ele é o grande responsável por esta forma nossa de jogar", analisou Bruno Silva.

A final da Taça Guanabara acontece nesse domingo (17), às 17h (de Brasília), no Estádio do Maracanã e contará com o Fluminense, de Fernando Diniz, medindo forças contra o Vasco da Gama, de Alberto Valentim.