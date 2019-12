Dínamo Zagreb x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Citizens entram em campo nesta quarta-feira (11) já classificados para as oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o Manchester United na Premier League, o volta a campo nesta quarta-feira (11) já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Pep Guardiola encara o Dínamo Zagreb, que ainda luta por uma vaga, às 14h55 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo Zagreb x Manchester City DATA Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019 LOCAL Stadion Maksimir - HORÁRIO 14h55 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Citizens cumprem apenas tabela na UCL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão do canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

MANCHESTER CITY

Cumprindo apenas tabela, uma vez que está garantido nas oitavas de final da Champions League, os Citizens entram em campo sem grande pressão apesar da derrota sofrida para o United na última rodada da Premier League.

Sem pensar em preservar muitos jogadores da equipe titular, o técnico Guardiola não poderá contar com Fernandinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Laporte, Aguero e Sané, machucados.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Cancelo, Otamendi, Garcia, Angeliño; Foden, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling

DÍNAMO ZAGREB

Ainda sonhando com uma vaga nas oitavas de final, o Dínamo luta pela última vaga com e . Para seguir, precisa não só vencer o City, como também torcer contra os ucranianos, que vão encarar o Atalanta.

Peric e Theophille-Catherine, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Andric, Kulenovic e Leskovic, lesionados.

Provável escalação do Dínamo: Livakovic; Stojanovic, Ademi, Dilaver, Leovac, Moubandje; Olmo, Moro, Ivanusec, Orsic; Petkovic

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 4 Manchester City Premier League 3 de dezembro Manchester City 1 x 2 Premier League 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester City Premier League 15 de dezembro 14h30 (de Brasília) Oxford United x Manchester City Inglesa 18 de dezembro 15h45 (de Brasília)

DÍNAMO ZAGREB

JOGO CAMPEONATO DATA Istra 1961 1 x 2 Dínamo Campeonato Croata 30 de novembro Dínamo 1 x 0 NK Varazdin Campeonato Croata 6 de dezembro

Próximas partidas