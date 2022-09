Dínamo Zagreb x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (6), pela primeira rodada do grupo E da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

O Dínamo Zagreb recebe o Chelsea nesta terça-feira (6), no estádio Makisimir, a partir das 13h45 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo E da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Em casa, o Dínamo Zagreb quer mostrar força para somar seus primeiros pontos da Liga dos Campeões. O time croata não tem problemas no elenco para o duelo desta terça.

Do outro lado, o Chelsea é o time que mais gastou em contratações para a temporada 2022/23: foram 281,99 milhões de euros investidos em contratações, o correspondente a aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

Os Blues também não possuem desfalques para a estreia da Champions, mas o recém-chegado, Aubameyang, pode ficar de fora do duelo devido a uma fratura na mandíbula.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Fofana, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz.

Possível escalação do Dínamo Zagreb: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Spikic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic, Baturina.

Desfalques da partida

Dínamo Zagreb:

sem desfalques confirmados.

Chelsea:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Dínamo Zagreb x Chelsea DATA Terça-feira, 6 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Makisimir Zagreb - CRO HORÁRIO 13h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 West Ham Premier League 3 de setembro de 2022 Southampton 2 x 1 Chelsea Premier League 30 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fulham x Chelsea Premier League 14 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Chelsea x RB Salzburg Champions League 18 de setembro de 2022 12h30 (de Brasília)

Dínamo Zagreb

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo 3 x 1 Rijeka Campeonato Croata 2 de setembro de 2022 Sibenik 1 x 2 Dínamo Campeonato Croata 28 de agosto de 2022

Próximas partidas