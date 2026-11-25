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Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Stadion Maksimir

O Dinamo Zagreb recebe o Bayer Leverkusen pela Liga Europa. A partida será disputada no estádio Maksimir, em Zagreb.

Os donos da casa chegam embalados. No domingo, o Dinamo venceu o NK Istra 1961 por 3 a 2 no campeonato nacional e somou quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais.

O desempenho recente nas competições internacionais também foi bom. Pela Liga Europa, o Zagreb venceu o Sunderland fora de casa por 2 a 0. O técnico Jerko Leko pode se apoiar nessa sequência.

O Bayer Leverkusen voltou a ganhar terreno após uma fase irregular. No sábado, o time de Carles Martinez venceu o Paderborn por 4 a 0 na Bundesliga.

Antes disso, porém, houve tropeços. O Bayer Leverkusen perdeu por 1 a 0 para o Marseille na Liga Europa e por 4 a 2 para o VfB Stuttgart, fora de casa, no campeonato nacional.

Na fase de liga da Liga Europa, o Leverkusen ocupa a sétima posição, enquanto o Zagreb está em nono. Os dois times, portanto, estão próximos na tabela.

Confira as informações sobre o horário do jogo, a transmissão e a fase dos times.

Assuntos da semana: como chegam Dinamo Zagreb e Bayer Leverkusen?

O Dinamo Zagreb conquistou quatro vitórias e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o NK Istra 1961 por 3 a 2. Pela Liga Europa, derrotou o Sunderland fora de casa por 2 a 0 e também venceu o NK Varazdin como visitante por 3 a 1. O saldo nesses jogos é de nove gols marcados e sete sofridos. A única derrota foi por 1 a 0 para o Rudes.

O Bayer Leverkusen soma três vitórias e duas derrotas. Na partida mais recente, venceu o Paderborn por 4 a 0. Antes disso, ganhou do 1. FC Köln fora de casa por 2 a 1, perdeu para o Marseille por 1 a 0 e para o VfB Stuttgart, em Stuttgart, por 4 a 2. Pela Copa da Alemanha, o Leverkusen venceu o 1. FC Nürnberg por 5 a 2. O time marcou 14 gols e sofreu nove.

Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen: escalações

Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen: retrospecto recente

Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen: histórico de confrontos diretos

Dinamo Zagreb x Bayer Leverkusen: classificação