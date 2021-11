Dínamo de Kiev x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Já classificado às oitavas de final, o Bayern de Munique enfrenta o Dínamo de Kiev nesta terça-feira (21), às 14h45 (de Brasília), no Estádio de Kiev, pela quinta rodada da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e da HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo Kiev x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 23 de novembro de 2021 LOCAL Estádio de Kiev - Kiev, Ucrânia HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com a classificação para as oitavas de final já garantida com duas rodadas de antecedência, o Bayern de Munique, líder do grupo E, com 12 pontos (quatro vitórias), busca se manter invicto na Champions League 2021/22.

No entanto, o técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Kimmich, Gnabry, Eric Maxim Choupo-Moting, Musiala e Cuisance, todos com Covid-19, além de Coman, com desconforto muscular, é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Dínamo de Kiev, na lanterna, com apenas um ponto, busca a primeira virória na UCL.

O zagueiro Denys Popov, com uma ruptura no ligamento cruzado, está fora, mas Ilya Zabarnyi deve retornar depois de cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Ucraniano.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Hernandez, Nianzou, Richards; Goretzka, Sabitzer; Sane, Muller, Davies; Lewandowski.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Karavaev, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, Vitinho; Kulach.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 1 Freiburg Bundesliga 6 de novembro de 2021 Augsburg 2 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 19 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Arminia Bundesliga 27 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília) Borussia Dortmund x Bayern de Munique Bundesliga 4 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

DÍNAMO DE KIEV

JOGO CAMPEONATO DATA Dínamo 1 x 2 Vorskla Campeonato Ucraniano 6 de novembro de 2021 C. Odessa 1 x 6 Dínamo Campeonato Ucraniano 19 de novembro de 2021

Próximas partidas