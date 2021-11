Dínamo de Kiev x Barcelona: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Times duelam nesta terça-feira (2), pela quarta rodada do grupo E da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sonhando com uma possível vaga nas oitavas de final, Dínamo e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (2), em Kiev, às 17h (de Brasília), pela quarta rodada do grupo E Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo x Barcelona DATA Terça-feira, 2 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Kiev, Kiev - UCR HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça quer o triunfo longe de casa / Foto: Getty Images

O HBO Max, na plataforma de streaming, irá transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Dínamo de Kiev conta com a força de sua torcida para conquistar a primeira vitória na Champions League e continuar sonhando com uma vaga na próxima fase ou, então, na Europa League.

O time ucraniano tem uma longa lista de desfalques por lesão: Artem Besedin, Vladyslav Kulach, Ibrahim Kargbo, Denys Popov e Vladyslav Supryaga.

Apesar de uma temporada cheia de altos e baixos, o Barcelona segue com chances de classificação na Champions League. Mas, para isso, precisa vencer longe de seus domínios para seguir brigando pela segunda posição do grupo.

Os culés seguem sem poder contar com Braithwaite e Ronald Araujo, lesionados, enquanto Pedri, Frenkie De Jong, Sergi Roberto, Dembélé, Ansu Fati e Piqué são dúvidas. Quem também não sabe se entrará em campo é Aguero, que acabou sendo levado ao hospital devido a uma arritmia.

Provável escalação do Dínamo: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Shaparenko, Sydorchuk; De Pena, Buyalskyi, Tsygankov; Shkurin.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Garcia, Lenglet, Alba; Gavi, Busquets, Gonzalez; Dest, Depay, Coutinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DÍNAMO

JOGO CAMPEONATO DATA Mariupol 2 x 3 Dínamo Campeonato Ucraniano 30 de outubro de 2021 Mariupol 1 x 2 Dínamo Copa da Ucrânia 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dínamo x Vorskla Campeonato Ucraniano 6 de novembro de 2021 12h (de Brasília) Chornomorts Odessa x Dínamo Campeonato Ucraniano 19 de novembro de 2021 14h30 (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1 x 1 Alavés La Liga 30 de outubro de 2021 Rayo Vallecano 1 x 0 Barcelona La Liga 27 de outubro de 2021

Próximas partidas