Dinamarca x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), pela segunda rodada da Uefa Nations League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após vencer a , por 1 a 0, a visita a nesta terça-feira (8), às 15h45 (de Brasília), em Copenhagen, pela segunda rodada da UEFA . A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus e no Youtube. Na Goal, você acompanha as a partida em tempo real, com comentários ao vivo, clicando AQUI.

QUANDO É?

JOGO Dinamarca x Inglaterra DATA Terça-feira, 8 de setembro de 2020 LOCAL Telia Parken - Copenhagen, Dinamarca HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão no EIPlus e no Youtube, por streaming. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Escalação da Dinamarca: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Skov; Delaney, Hojbjerg, Eriksen; Braithwaite, Dolberg, Poulsen.

Escalação da Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Dier, Trippier; Mount, Rice, Ward-Prowse; Sterling, Kane, Sancho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DINAMARCA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Dinamarca Eliminatórias 18 de novembro de 2019 Dinamarca 0 x 2 Liga das Nações 5 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dinamarca x Ilhas Faroé Amistoso 7 de outubro de 2020 13h (de Brasília) Islândia x Dinamarca Liga das Nações 11 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Kosovo 0 x 4 Inglaterra Eliminatórias Eurocopa 17 de novembro de 2019 Islândia 0 x 1 Inglaterra Liga das Nações 5 de setembro de 2020

Próximas partidas