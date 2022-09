Dinamarca x França: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Neste domingo (25), franceses buscam a segunda vitória na Liga das Nações; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalada com a primeira vitória na Liga das Nações, a França volta a campo para enfrentar a Dinamarca neste domingo (25), às 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de vencer a Áustria por 2 a 0 e subir para a terceira posição do grupo com cinco pontos, a França busca emplacar o segundo triunfo consecutivo.

Do outro lado, a Dinamarca, na vice-liderança com nove pontos, vem de derrota para a Croácia por 2 a 1 na última rodada.

A seleção dinamarquesa pode entrar em campo com força total, mas a França perdeu Kounde e Mike Maignan no meio da semana.

Escalações:

Escalação do provável FRANÇA: Areola; Saliba, Varane, Badiashile; Clauss, Fofana, Tchouameni, Mendy; Griezmann; Mbappe, Giroud.

Escalação do provável DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Damsgaard; Dolberg.

Desfalques

França

Kounde, com lesão na coxa e Mike Maignana, com problema na panturrilha, são desfalques.

Dinamarca

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 25 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Parken – Copenhaga, DIN

• Arbitragem: ISTVÁN KOVÁCS (árbitro), VASILE FLORIN e OVLIU ARTENE (assistentes), CATALIN POPA (quarto árbitro) e CHRLSTIAN DLNGERT (AVAR)