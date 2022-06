Dinamarca x Croácia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Nations League

Jogo acontece nesta sexta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações; veja como acompanhar na TV

Dinamarca e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira (10), no Estádio Parken, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Dinamarca x Croácia DATA Sexta-feira, 10 de junho de 2022 LOCAL Estádio Parken - Copenhaga, Dinamarca HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bartosz Frankowski - POL

Assistentes: Marcin Boniek e Jakub Winkler - POL

Quarto árbitro: Krzysztof Jakubik - POL

VAR: Paweł Raczkowski - POL

Informações da partida

Na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações, com seis pontos, a Dinamarca volta a campo buscando manter o aproveitamento de 100%. Até o momento, a seleção venceu a França e Áustria nos dois primeiros jogos.

A Dinamarca segue sem contar com o atacante Kasper Dolberg, que sofreu uma lesão no ombro na vitória sobre a França na rodada de estreia.

Por outro lado, o técnico Kasper Hjulmand pode optar por Christian Eriksen no banco de reservas. Assim, Mikkel Damsgaard é o mais cotado para assumir a posição de 10, jogando atrás dos atacantes Andreas Cornelius e Martin Braithwaite.

Do outro lado, a Croácia, na lanterna do grupo, com apenas um ponto, busca a primeira vitória no torneio depois da derrota para a Áustria (3 a 0) e do empate com a França (1 a 1).

Dalic pode decidir fazer uma série de mudanças na equipe, embora possa seguir com a mesma formação do meio-campo com Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic.

Josko Gvardiol, que ainda está se recuperando de uma lesão, segue fora.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Anderson, Vestergaard, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Braithwaite, Cornelius.

Croácia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Pongracic, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Brekelo.

Desfalques

Dinamarca

Kasper Dolberg: lesionado

Croácia

Josko Gvardiol: lesionado

A campanha da Dinamarca na Liga das Nações

França 1 x 2 Dinamarca - 3 de junho de 2022

Áustria 1 x 2 Dinamarca - 6 de junho de 2022

Dinamarca x Croácia - 10 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Dinamarca x Áustria - 13 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Croácia x Dinamarca - 22 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Dinamarca x França - 25 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

A campanha da Croácia na Liga das Nações

Croácia 0 x 3 Áustria - 3 de junho de 2022

Croácia 1 x 1 França - 6 de junho de 2022

Dinamarca x Croácia - 10 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

França x Croácia - 13 de junho de 2022, às 15h45 (de Brasília)

França x Áustria - 22 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Áustria x Croácia - 25 de setembro de 2022, às 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Dinamarca

JOGO CAMPEONATO DATA França 1 x 2 Dinamarca Liga das Nações 3 de junho de 2022 Áustria 1 x 2 Dinamarca Liga das Nações 6 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dinamarca x Áustria Liga das Nações 13 de junho de 2022 15h45 (de Brasília) Croácia x Dinamarca Liga das Nações 22 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

CROÁCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Croácia 0 x 3 Áustria Liga das Nações 3 de junho de 2022 Croácia 1 x 1 França Liga das Nações 6 de junho de 2022

Próximas partidas