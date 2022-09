Dinamarca 2 x 0 França: gols, Les Bleus em crise e fuga de rebaixamento

Em meio a polêmicas fora de campo, os franceses contaram com uma ajudinha da Croácia para fugir do rebaixamento

A atual campeã da Copa do Mundo se salvou do rebaixamento na Liga das Nações. Mesmo com a derrota por 2 a 0 para a Dinamarca na última rodada da competição de seleções europeias, graças a vitória da Croácia contra a Áustria no outro jogo do Grupo A.

A semana da seleção francesa foi de altos e baixos. Para começar, Kylian Mbappé, um dos principais nomes dos Les Bleus, se envolveu em uma polêmica com a Federação Francesa de Futebol ao se recusar a participar de uma sessão de fotos de patrocinadores. O atacante do PSG estava protestando contra o acordo de direitos de imagem, e acabou levando a melhor na disputa.

Em meio a isso, a França disputou contra a Áustria um jogo da penúltima rodada da Liga das Nações. A vitória por 2 a 0 foi muito importante para a seleção, mas nem tudo eram flores, uma vez que os homens de Didier Deschamps ainda não haviam se livrado das chances de rebaixamento na competição europeia. Para isso, dependia de uma vitória contra a Dinamarca - ou um tropeço da própria seleção austríaca contra Croácia.

Mas, ainda no primeiro tempo do jogo da última rodada, a França foi se complicando um pouco na missão de seguir na primeira divisão da Liga das Nações. Isso porque, antes do intervalo, Mbappé e companhia (sem nomes como Benzema, Kanté e Pogba) já estavam perdendo de 2 a 0 para a Dinamarca, que jogava em casa.

O primeiro gol dinamarquês veio aos 33 minutos, depois de uma forte pressão da França. Eriksen deu um belo passe no meio, encontrando Damsgaard na esquerda. O atacante camisa 14 ajeitou a bola e acionou Dolberg com um cruzamento para marcar o primeiro gol do jogo.

Pouco tempo depois, aos 38, foi a vez de Skov Olsen deixar o seu. Novamente em um lance originado por Eriksen, que cobrou um escanteio no segundo pau, onde Mahle esperava para escorar para o meio. Delaney apareceu para ajeitar na entrada da área, e Olsen chegou para mandar de primeira para o gol de Aréola. O resultado só não era pior porque, em paralelo, Áustria e Croácia iam empatado em 1 a 1 e, pelo saldo de gols, os austríacos iam salvando a França do rebaixamento.

E tudo melhorou ainda mais no segundo tempo, mesmo que a França não tenha conseguido seu(s) golzinho(s). Isso porque, a Croácia marcou mais duas vezes sobre os austríacos, que acabaram ficando com um saldo de gols pior e, portanto, terminaram na última colocação do Grupo A.

Desta forma, a França segue na Liga A na Nations, mesmo com o resultado adverso e uma campanha bastante inconsistente, que teve apenas uma vitória em seis jogos disputados - além de dois empates e três derrotas. O foco agora é ir atrás do terceiro título na Copa do Mundo.