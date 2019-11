Diminuir salários por Neymar no Barcelona? Valverde não foi avisado

O treinador do clube catalão afirma não saber sobre "proposta" de Piqué para ter o brasileiro no Barça

Diminuir salários para ajudar Neymar a voltar para o Barça? Pelo visto, Ernesto Valverde não foi consultado sobre esta "proposta". Pelo menos é o que disse o treinador na entrevista coletiva desta sexta-feira, antes do duelo do Barcelona diante do Levante, válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado, às 12h (de Brasília).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Ficou confuso? A Goal te explica. Em entrevista ao portal Cadena SER, da , Gerard Piqué, fã e amigo de Neymar, disse que se fosse para contar com os talentos do brasileiro, os jogadores do Barcelona abririam mão de parte dos salários de bom grado. Em resposta, o treinador do clube catalão disse não ter sido "consultado" sobre a medida em nenhum momento.

Falou Valverde sobre as palavras de Piqué: "Eu não sabia. A mim, não propuseram abrir mão do salário, nem quando ele se transferiu, nem quando houve a possibilidade dele voltar."

A "proposta" dos jogadores do Barça parece ser mais um capítulo da pressão que o vestiário do clube vem fazendo sobre a diretoria para que eles contratem Neymar. Parece claro que o elenco do parece muito mais empenhado em contar com o brasileiro do que os dirigentes, e isso recai nas palavras de Valverde.

Depois da novela Neymar não ter tido um final feliz para os catalães na janela do meio do ano, pelo menos os jogadores do Barcelona parecem empenhados em garantir a chegada do craque para as próximas aberturas do mercado de transferências.