Dilúvio em São Januário: torcida do Vasco esbanja amor... e chuva de memes

A forte chuva que cai no Rio de Janeiro gera preocupação sobre a realização do jogo pela Sul-Americana... mas o vascaíno marca presença

O Vasco da Gama estreia, nesta quarta-feira (05), na Copa Sul-Americana, em duelo contra o Oriente Petrolero que terá transmissão exclusiva do DAZN.

A partida está marcada para 21h30 (de Brasília) e uma coisa já é certeza: a arquibancada do estádio de São Januário estará encharcada. Afinal de contas, uma chuva torrencial alagou vários bairros do Rio de Janeiro nesta quarta e dificultou a ida de torcedores para a Colina.

Assista aos jogos do Vasco na Copa Sul-Americana: clique aqui para testar o DAZN grátis por um mês!

Mais times

Muitos deles, contudo, seguiram rumo ao estádio vascaíno independentemente do perrengue. As cenas e piadas envolvendo a chuva repercutiram nas redes sociais, mostrando de um lado a paixão do torcedor, que mesmo em meio a um dilúvio se encaminha para ver o seu time jogar... e também mostrando o humor de quem acompanhou as cenas. Confira!

Vascaínos cantam e pulam mesmo sob forte chuva nas ruas de São Januário | 05 de fevereiro de 2020.



pic.twitter.com/nACer1NsLf — Museu de memes do (@museudovasco) February 5, 2020

Entorno de São Januário. Será que vão adiar o jogo mais uma vez? #Vasco #SãoJanuário pic.twitter.com/MZRq1BHw0n — Vasco até a morte (@vscateamorte) February 5, 2020

Ainda tem coragem de dizer na cara de madeira que São Januário não tem água pic.twitter.com/H7Aa8D3yRV — EDUARDO✠ 💢 🍻 (@Paulo_Eduuardo) February 5, 2020

Alagamento na Rua São Januário. A chuva perde força agora na Zona Norte. #chuvaRJ pic.twitter.com/bJqpnrfrC6 — SBT - Rio (@sbtrio) February 5, 2020

Vascaíno chegando em São Januário nós últimos jogos pic.twitter.com/nY3j3PRQ91 — mês da VasTinder🥰🥰🤩🤩◤✠◢ (@VasTinderDoAmor) February 5, 2020

Vascaínos indo pra São Januário.



VAMOS GANHAR VASCOOOO ⚪💢⚫ pic.twitter.com/BenRZoyTIq — 𝙀𝙢𝙖𝙣𝙪𝙚𝙡 𝙎𝙖𝙣𝙘𝙝𝙚𝙯 /✠/ (@sanchezcrvg87) February 5, 2020