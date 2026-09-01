É louvavelmente coerente a forma direta com que os responsáveis do Borussia Dortmund vêm respondendo às perguntas sobre os rumores de transferências envolvendo novos jogadores, que circulam quase diariamente. Ou melhor, não respondem. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac: ninguém desse quarteto se desviou até agora dessa linha, apesar das inúmeras e, claro, também legítimas tentativas dos representantes da imprensa.

Naturalmente, surge bem mais material quando o assunto são profissionais que já fazem parte do elenco do BVB. Embora a coletiva de Kovac antes da estreia na Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, da Oberliga, nesta segunda-feira tenha girado algumas vezes a mais do que o necessário em torno das reações sem sentido nas redes sociais ao suposto arremesso de garrafa na direção do escudo do Dortmund por parte de Samuele Inacio após seu cartão vermelho contra o HSV. Ainda assim, o treinador deixou transparecer algo em relação a dois nomes que tem importância esportiva não apenas no presente imediato.

Pois a pergunta que a maioria em torno do BVB faz agora é, naturalmente: como a Borussia vai substituir o reforço Giannis Konstantelias, lesionado no ligamento cruzado? Em relação a uma potencial contratação de alguém como Jadon Sancho, Kovac naturalmente se recusou a comentar. Por um breve momento, pareceu se encaminhar uma contratação em definitivo de Marcel Regula, do time da primeira divisão polonesa Zaglebie Lubin, mas agora deve haver um acordo por um empréstimo até o fim da temporada de Ethan Nwaneri, do Arsenal.

Sobre quem, no entanto, tem chances de ser utilizado no jogo da Copa e possivelmente também além disso na meia-esquerda ofensiva, Kovac foi mais claro.

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Substituto para Giannis Konstantelias: quem entra em consideração no BVB?

Um possível candidato seria Fabio Silva. O atacante também vive uma situação difícil no BVB no início de sua segunda temporada. O português geralmente sai do banco e não tem chance contra Serhou Guirassy, que goza de grande prestígio com Kovac. Assim como já havia acontecido na janela de transferências de inverno, circulam rumores de uma transferência envolvendo seu nome, desta vez alimentados também pelas próprias declarações de Silva.

"Não sei o que vai acontecer. Naturalmente quero fazer mais jogos como titular e ajudar a equipe. Quero ser ainda mais importante. Se eu disser outra coisa, estaria mentindo. Eu sempre digo a verdade", declarou Silva recentemente após a derrota na Supercopa para o Bayern de Munique (2 a 1), quando marcou o único gol do Dortmund.

Também no 2 a 0 sobre o HSV no sábado ele ficou de fora, desta vez durante todo o jogo. Assim, Silva foi visto depois claramente frustrado e irritado, enquanto o diretor esportivo Book praticamente descartou uma saída do jogador de 24 anos. Ricken disse sobre a complicada situação de Silva: "Que um jogador então não esteja cem por cento feliz faz parte do futebol. Mas, no fim das contas, somos uma equipe e todos podem dar sua contribuição. Isso não é algo que se possa reprovar ao Fabio de forma alguma. Já dissemos há semanas que aqui nenhum jogador deve ter a sensação de precisar deixar o clube o mais rápido possível."

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Niko Kovac sobre Fabio Silva: "Se mudarmos isso agora também..."

Por causa da lesão de Konstantelias e da expulsão de Inacio, poderia se imaginar que as chances de Silva de ser titular aumentariam. Mas Kovac não pensa assim, como revelou nesta segunda-feira. "Nós fizemos isso de vez em quando na temporada passada", disse sobre as atuações anteriores de Silva nessa posição, mas explicou: "Só que nesta temporada já temos muitos jogadores para essas duas posições pelos lados. Se agora mudarmos isso também para abrir algum espaço para ele ali, então fica um pouco difícil."

O técnico de 54 anos prosseguiu: "Até porque então teríamos só um atacante na frente. Por isso, acredito que ele continuará sendo aquele que formará a dupla de ataque com Serhou na frente, e os outros, aí temos alguns, jogarão nessas chamadas posições de meia."

O grande problema de Silva até aqui foi que, em suas apenas dez partidas como titular, ele não convenceu nem de perto tanto quanto nas 30 partidas saindo do banco. Nelas, o jogador de uma única partida pela seleção brilhou com alta intensidade de corrida, muito empenho e boa dinâmica, com a qual muitas vezes mudou a estática burocrática do jogo do BVB.

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Carney Chukwuemeka: uma alternativa mais uma vez lesionada

Dez de suas até agora 11 participações em gols por Dortmund foram registradas, portanto, como substituto. E é assim que deve continuar, caso Kovac não esteja blefando. Já na semana passada ele deixou claro sobre Silva: "Ele conhece seu papel na equipe. Serhou Guirassy é o nosso atacante número um. Ele é o desafiante."

De forma parecida, embora por outro motivo, outro reforço do verão passado também vive um cenário frustrante. Carney Chukwuemeka volta a fazer jus à sua fama de jogador constantemente lesionado. Nas últimas três partidas, ele não esteve à disposição do BVB.

Como tantas outras vezes, misteriosos problemas musculares, que o clube não especifica com mais precisão, o freiam. Na preparação, o jogador da seleção austríaca só conseguiu participar de uma partida e meia, e sua última aparição já foi há mais de três semanas.

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O que Niko Kovac disse sobre Carney Chukwuemeka como substituto de Konstantelias?

Mas ele seria uma alternativa a Konstantelias, como informou Kovac. "Certamente há vários jogadores que podem ocupar essa posição, e Carney também está entre eles. Cada um oferece algo a essa posição, porque não podemos dizer que temos cinco jogadores que são como Delias. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Vejo vários jogadores aí." Para o treinador, Chukwuemeka "fez seus melhores jogos nessa posição e é ali que, no fim das contas, eu o vejo".

No entanto, permanece o tema incômodo, que representa uma condição básica inegociável para o futebol de Kovac: "Ele precisa trabalhar a forma física e chegar a esse ponto para poder receber minutos na Bundesliga." Esse continua sendo um caminho bem longo: Chukwuemeka teve média de 29 minutos em seus até agora 55 jogos pelo BVB. Só 12 vezes foi titular, e apenas uma vez atuou durante toda a partida: em abril passado, na derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim. Foi, inclusive, a primeira vez em sua carreira que Chukwuemeka estava em campo tanto no apito inicial quanto no final.

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Fabio Silva e Carney Chukwuemeka: 45 milhões de euros em transferências com pouco retorno

O BVB investiu quase 45 milhões de euros em Silva e Chukwuemeka e recebeu um retorno que até agora não tem qualquer proporção com esse valor. A ausência de Konstantelias agora muda o cenário de opções no elenco, mas não as ideias fundamentais de Kovac. Para Silva, segue o papel de desafiante de Guirassy; Chukwuemeka, paciente frequente do departamento médico, primeiro precisa ficar em forma.

Assim, a situação de emergência pela esquerda do ataque só parece promissora para os dois à primeira vista. Se isso vai mudar em breve, dependerá não menos de quanto tempo a Borussia precisará improvisar na meia-esquerda. As chances são grandes de que Kovac comece na Copa com Inacio e, no fim de semana, na liga contra o Hoffenheim, com Maximilian Beier.

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