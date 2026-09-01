Dilema de 45 milhões no BVB: o drama de Konstantelias coloca dois grandes problemas em foco

É louvável a coerência com que os responsáveis do Borussia Dortmund vêm respondendo às perguntas sobre os rumores de transferências de novos jogadores, que circulam quase diariamente. Ou melhor, não respondem. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac: ninguém desse quarteto se desviou dessa linha até agora, apesar das numerosas e naturalmente também justificadas tentativas dos representantes da imprensa.

Naturalmente, fala-se bem mais quando o assunto são profissionais que já fazem parte do elenco do BVB. Embora a coletiva de Kovac antes da estreia na Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, da Oberliga, tenha girado na segunda-feira algumas vezes demais em torno das reações sem sentido nas redes sociais ao supostamente tão maldoso arremesso de garrafa na direção do escudo do Dortmund por parte de Samuele Inacio após seu cartão vermelho contra o HSV, o treinador ainda deixou transparecer algo em relação a dois nomes que tem importância esportiva não apenas no presente imediato.

Pois a pergunta que a maioria ao redor do BVB agora se faz é, naturalmente: como o Borussia vai substituir o recém-contratado Giannis Konstantelias, lesionado no ligamento cruzado? Em relação a uma possível contratação de alguém como Jadon Sancho, Kovac naturalmente se recusou a comentar. Por um breve período, uma contratação em definitivo de Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, da primeira divisão polonesa, parecia encaminhada, mas agora há um acordo por um empréstimo de Ethan Nwaneri, do Arsenal, até o fim da temporada.

Quem, no entanto, tem chances de ser utilizado no jogo da Copa e possivelmente também depois disso na posição ofensiva pelo lado esquerdo, sobre isso Kovac foi mais claro.

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Substituto para Giannis Konstantelias: quem entra em consideração no BVB?

Um possível candidato seria Fabio Silva. O atacante vive uma situação difícil no BVB também no início de sua segunda temporada. O português geralmente entra vindo do banco e não tem chances contra Serhou Guirassy, que goza de grande prestígio com Kovac. Assim como já havia acontecido na janela de transferências de inverno, circulam rumores de saída envolvendo seu nome, desta vez também alimentados pelas próprias declarações de Silva.

"Não sei o que vai acontecer. Naturalmente quero fazer mais jogos como titular e ajudar a equipe. Quero ser ainda mais importante. Se eu disser outra coisa, estaria mentindo. Eu sempre digo a verdade", declarou Silva recentemente após a derrota na Supercopa para o Bayern de Munique (2 a 1), quando marcou o único gol do Dortmund.

Também no 2 a 0 contra o HSV, no sábado, ele ficou de fora, desta vez durante toda a partida. Assim, Silva foi visto depois visivelmente frustrado e irritado, enquanto o diretor esportivo Book praticamente descartou uma saída do jogador de 24 anos. Ricken disse sobre a situação complicada de Silva: "Que um jogador não esteja 100% feliz nessa situação faz parte do futebol. Mas, no fim, somos uma equipe, e cada um pode dar sua contribuição. Isso não pode ser atribuído de forma alguma ao Fabio. Já dissemos há semanas que nenhum jogador aqui deve ter a sensação de precisar deixar o clube o mais rápido possível."

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Niko Kovac sobre Fabio Silva: "Se mudarmos isso agora também..."

Por causa da lesão de Konstantelias e da expulsão de Inacio, pode-se imaginar que as chances de Silva de começar como titular aumentem. Mas Kovac não vê assim, como revelou na segunda-feira. "Na temporada passada, fizemos isso de vez em quando", disse ele sobre as atuações anteriores de Silva nessa posição, mas explicou: "Só que nesta temporada já temos muitos jogadores nessas duas meias-posições. Se agora também mudarmos isso para, de alguma forma, abrir espaço para ele ali, aí fica um pouco difícil."

O técnico de 54 anos continuou: "Até porque então teríamos apenas um atacante na frente. Por isso, acredito sim que ele continuará sendo aquele que formará o ataque com Serhou, e os outros, temos vários, jogarão nessas chamadas meias-posições."

O grande problema de Silva até aqui foi que, em suas apenas dez partidas como titular, ele não convenceu nem de perto tanto quanto nas 30 partidas em que entrou como reserva. Nessas ocasiões, o jogador com uma convocação pela seleção brilhou com alto volume de corrida, muito empenho e uma boa dinâmica, com a qual frequentemente mudou a estática pouco criativa do jogo do BVB.

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Carney Chukwuemeka: uma alternativa mais uma vez lesionada

Assim, dez de suas até agora 11 participações em gols por Silva em Dortmund vieram como jogador saído do banco. E tudo indica que continuará assim, se Kovac não estiver blefando. Já na semana passada ele deixou claro em relação a Silva: "Ele conhece o seu papel na equipe. Serhou Guirassy é o nosso atacante número um. Ele é o desafiante."

De forma semelhante desanimadora, mas por outro motivo, vive outro reforço do verão passado. Carney Chukwuemeka volta a fazer jus à fama de jogador constantemente lesionado. Nas últimas três partidas, ele não esteve à disposição do BVB.

Como tantas outras vezes, ele vem sendo freado por problemas musculares misteriosos, que o clube não especifica com mais precisão. Na preparação, o jogador da seleção austríaca só conseguiu participar de um tempo e meio, e sua última atuação já foi há mais de três semanas.

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O que disse Niko Kovac sobre Carney Chukwuemeka como substituto de Konstantelias?

Ele seria, no entanto, uma alternativa a Konstantelias, como informou Kovac. "Certamente há vários jogadores que podem ocupar essa posição, e Carney está entre eles. Cada um oferece algo para essa posição, porque não podemos dizer que temos cinco jogadores que sejam como Delias. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Vejo vários jogadores ali." Para o treinador, Chukwuemeka "fez seus melhores jogos nessa posição e é ali que, no fim das contas, eu o vejo".

No entanto, permanece a questão desgastante, que representa uma condição básica inegociável para o futebol de Kovac: "Ele precisa trabalhar o condicionamento e chegar a esse ponto para que possa receber minutos na Bundesliga." Isso continua sendo um caminho muito longo: Chukwuemeka teve média de 29 minutos em seus até agora 55 jogos pelo BVB. Apenas 12 vezes foi titular, e só uma vez atuou durante toda a partida: em abril passado, na derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim. Foi, inclusive, a primeira vez em sua carreira que Chukwuemeka estava em campo tanto no apito inicial quanto no apito final.

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Fabio Silva e Carney Chukwuemeka: 45 milhões de euros em transferências com pouco retorno

O BVB investiu quase 45 milhões de euros em Silva e Chukwuemeka, e recebeu um retorno que até agora não tem qualquer proporção. A ausência de Konstantelias agora muda o cenário em termos de opções, mas não as ideias básicas de Kovac. Para Silva, segue o papel de desafiante de Guirassy; Chukwuemeka, paciente frequente do departamento médico, primeiro precisa ficar em forma.

Assim, a situação de emergência pela ponta esquerda parece promissora para ambos apenas à primeira vista. Se isso vai mudar em breve dependerá também, e não em menor grau, de quanto tempo o Borussia terá de improvisar na posição ofensiva pelo lado esquerdo. As chances são grandes de que Kovac comece na Copa com Inacio e, no fim de semana, na liga contra o Hoffenheim, com Maximilian Beier.

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