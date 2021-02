Dijon x PSG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela 27ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na internet

O PSG visita o Dijon neste sábado, no estádio Gaston Gerárd, a partir das 13h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball App, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dijon x PSG DATA Sábado, 27 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Gaston Gerárd - Dijon, FRA HORÁRIO 13h (de Brasília)

PSG quer o triunfo fora de casa /Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

DIJON

Lanterna do campeonato, o Dijon precisa somar pontos para fugir do rebaixamento e quer aproveitar o fator casa para isso. O time não terá Kamara, suspenso, enquanto Sammaritano e Balde estão de volta.

Provável escalação do Dijon: Racioppi; Boey, Manga, Panzo, Coulibaly, Muzinga; Ndong, Lautoa, Celina; Balde, Konate.

PSG

Já o PSG quer o triunfo para seguir próximo aos líderes e na luta pelo título nacional. A equipe continua sem Neymar, Bernat, Di Maria, Dagba e Sarabia.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Kean, Verratti, Mbappe; Icardi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DIJON

JOGO CAMPEONATO DATA Lens 2 x 1 Dijon Ligue 1 21 de fevereiro de 2021 Dijon 0 x 2 Nimes Ligue 1 14 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brestois x Dijon Ligue 1 3 de março de 2021 15h (de Brasília) Dijon x Bordeaux Ligue 1 14 de março de 2021 11h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 x 2 Monaco Ligue 1 21 de fevereiro de 2021 Barcelona 1 x 4 PSG Champions League 16 de fevereiro de 2021

Próximas partidas