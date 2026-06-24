“Dignidade antes da despedida”... Renard pede aos jogadores da Tunísia que disputem uma última batalha pela honra na Copa do Mundo

Mesmo que a eliminação já estivesse decidida desde cedo, a história não perdoa quem sai sem lutar. Com essas palavras contundentes, o francês Hervé Renard, técnico da seleção da Tunísia, dirigiu uma mensagem inflamada aos seus jogadores antes do último confronto na Copa do Mundo contra a Holanda, exortando-os a defender o “orgulho e a dignidade” na noite de despedida.

A seleção tunisiana chega ao jogo abalada por uma participação decepcionante na Copa do Mundo, depois de ter passado de uma equipe que chegou à América do Norte com um histórico defensivo impecável nas eliminatórias — sem sofrer nenhum gol — para um time que sofreu nove gols em apenas duas partidas no Grupo F.

O início foi um desastre futebolístico contra a Suécia, que terminou com uma derrota dolorosa por 5 a 1, o que acelerou a demissão do técnico Sabri Lamouchi e a contratação de Renard para salvar o que pudesse ser salvo. No entanto, o cenário se repetiu com uma nova derrota para o Japão por 4 a 0, selando oficialmente a eliminação das Águias de Cartago da competição.

Renard afirmou, na coletiva de imprensa pré-jogo: “Precisamos encerrar este torneio da melhor maneira possível. O futebol exige orgulho mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e devemos enfrentar essas situações com dignidade até o fim”.

O técnico, que já comandou cinco seleções africanas, acrescentou: “Espero que mantenhamos esse orgulho e essa dignidade amanhã, quando enfrentarmos a grande seleção da Holanda. A Copa do Mundo é um evento excepcional, e me sinto sortudo por fazer parte dela hoje”.

Renard revelou que estava no Senegal acompanhando o torneio quando recebeu uma ligação inesperada para assumir o cargo no lugar de Lamouchi, afirmando: “Mesmo que essa felicidade não dure muito, precisamos viver cada momento. Ainda temos mais uma partida pela frente, e se formos mais coesos e conseguirmos acompanhar o ritmo da seleção holandesa, isso será uma recompensa maravilhosa para encerrar este torneio”.

A seleção tunisiana busca evitar outro final desastroso e salvar a honra diante dos “moinhos holandeses” em uma partida que pode ser a última de Renard, caso ele não consiga devolver o ânimo às Águias de Cartago.