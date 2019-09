Digne sai da sombra de Messi e, enfim, vira cobrador oficial de faltas no Everton

Lateral francês saiu do Barça em baixa e recuperou status de jogador importante nos Toffees

O lateral-esquerdo do , Lucas Digne tem se destacado no clube de Merseyside por suas cobranças de falta. Em entrevista exclusiva à Goal ele comentou que finalmente se sente saindo da sombra de Lionel Messi, que é o cobrador de faltas oficial do Barça.

"Eu sabia que eu poderia cobrar faltas bem, eu só não tinha chances nos clubes anteriores. Na elite você vê que existe uma hierarquia e quando você joga em um time com jogadores do mais alto nível, algumas lendas, inclusive, como Zlatan [Ibrahimovic] no , Totti na e especialmente Messi no Barça, não tem como você simplesmente ir, pegar a bola das mãos deles antes de uma cobrança de falta", falou Digne, que diz entender o motivo de eles não ter cobrado muitas faltas.

"Esses caras são especialistas com números comprovados e você tem aceita isso no futebol. Mas claro, eu sempre esperei que um dia chegaria a minha vez, e agora é minha vez de cobrar faltas no . Eu gosto disso e eu amo essa responsabilidade. Cada cobrança de falta é uma chance de deixar a torcida feliz", falou francês.

Digne chegou ao Everton após deixar o em baixa. Sua contratação de 20 milhões de libras (cerca de R$ 100 milhões) em agosto de 2018 foi criticada por muitos, por ele ter sido considerado um 'refugo' do clube catalão. Digne já participou de 42 jogos pelos Toffes, marcou cinco gols (três deles de falta) e deu oito assistências.

Ele conta: "eu cobrava faltas quando eu era mais jovem, mas a última vez que eu marquei foi com a sub-19, quando nós vencemos a por 6 a 0". E ele explica o motivo de ter ficado tanto tempo sem marcar gols de falta.

"Eu não cobrei uma única falta no Barcelona por dois anos, quando joguei 46 jogos antes de me juntar ao Everton. E claro, porque Messi é o melhor do mundo em cobrança de faltas e canhoto como eu. Então imagina o quando eu gostei quando eu marquei meu primeiro pelo Everton contra o !", explicou o francês.

O francês falou sobre as sensações de cobrar uma falta em jogos oficiais.

"Os sentimentos que envolvem uma cobrança de falta são muito especiais porque ele não acontece do nada em uma fração de segundo como quando você marca em uma jogada direta. Existe uma construção, quando você se prepara para uma cobrança de falta você lê as posições da barreira e do goleiro. Aí você chuta a bola tentando achar a exata medida de força e precisão. Aí vem a explosão dentro da sua cabeça e no estádio quando você vê a bola na rede", falou o camisa 12 dos Toffees.