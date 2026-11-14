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Luis de la Fuente esquentou o clima para o aguardado confronto entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações ao rebater com firmeza Thomas Tuchel. O técnico da seleção espanhola rejeitou as declarações sobre protocolos contra o racismo e afirmou que esses problemas não existem no futebol espanhol, enquanto prepara sua equipe, que vem batendo recordes, para a viagem ao Metropolitano.

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De la Fuente rebate Tuchel

O clima em torno do confronto entre Espanha e Inglaterra pela Liga das Nações ficou cada vez mais tenso após comentários de Tuchel sobre protocolos antirracismo. Questionado sobre as recentes declarações do técnico da Inglaterra a respeito do tema, De la Fuente foi categórico. “Não há racismo na Espanha. É simples assim. Exatamente como na Inglaterra. Digam isso a Tuchel: não há racismo na Espanha”, afirmou o treinador de 65 anos durante a entrevista coletiva antes da partida.

Além das discussões fora de campo, De la Fuente destacou a união do elenco, que ajudou a levar sua equipe ao topo do futebol internacional. “Temos um sentimento de família que nos une. Essa é a força deste grupo, que vai além do lado profissional”, explicou De la Fuente. Ele acrescentou que, quando alguém passa por um período difícil, o espírito coletivo do grupo garante apoio, criando um ambiente resiliente que, ao longo do último ano, tem se mostrado difícil para qualquer adversário superar.

Em busca da 13ª vitória consecutiva

A Espanha chega ao confronto no Metropolitano em uma sequência histórica, sem perder há 43 partidas. A marca colocou a seleção nos livros de recordes, mas o técnico insiste que seus jogadores estão longe de se dar por satisfeitos. “Já fizemos história. No futuro, veremos se alguém supera esses recordes. Mas, até hoje, somos a seleção com mais partidas sem perder na história. E não vamos parar por aqui: queremos continuar quebrando recordes e alcançando outras marcas. Esta equipe tem muita ambição, e temos uma obsessão: a partida que temos pela frente é a última. É isso que nos torna tão ambiciosos. Há muito espaço para melhorar, e queremos fazer as coisas melhor”, declarou.

De la Fuente descartou a possibilidade de os jogadores perderem o foco agora que consolidaram sua posição. Ele confirmou a intenção de ampliar a sequência de vitórias: “Garanto que não. Não. Queremos vencer amanhã. Já vencemos doze jogos seguidos e queremos o décimo terceiro. Não estamos satisfeitos. O resultado será o que for, mas amanhã nosso único objetivo é vencer.”

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Condição física de Lamine Yamal e pressão da imprensa

Getty Images

Um dos principais assuntos antes do jogo tem sido a condição física e o estado mental do jovem talento Yamal. De la Fuente aproveitou a entrevista coletiva para esclarecer a situação do ponta e demonstrou incômodo com os rumores de que o jogador não estaria totalmente recuperado. “Não estou com raiva, de verdade. Se eu fosse ficar com raiva por causa disso... Eu simplesmente disse que me incomoda quando não se diz a verdade. Certamente, todos aqui se sentem assim. Não gostamos quando as pessoas mentem. É só isso. Dito isso, Lamine está fantástico. Faríamos todo o processo novamente. Ele se recuperou perfeitamente, e a recepção que ele e Mikel tiveram foi espetacular. Mais dois integrantes da nossa família juntos, e estamos felizes por eles estarem tão bem”, comentou o técnico.

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Confronto entre os melhores modelos do mundo

Espera-se que a disputa tática entre as duas seleções seja uma demonstração das ideologias mais bem-sucedidas do futebol moderno. Embora reconheça a qualidade da estrutura da Inglaterra, De la Fuente defendeu o modelo espanhol como o mais adequado aos seus jogadores. “Temos diante de nós duas das potências do futebol mundial. É um dos melhores jogos a que se pode assistir”, disse, antes de acrescentar: “Entre os modelos de futebol, fico com o nosso, porque nossos jogadores estão adaptados a ele.”

Ele desenvolveu a ideia: “Somos duas das seleções com maior potencial do mundo. Prefiro o modelo espanhol. Acho que é um modelo muito reconhecível, muito identificado com nossos jogadores. Prefiro esse. O modelo inglês evoluiu muito e também acho que é muito bom. Mas nós não poderíamos jogar como a Inglaterra, nem a Inglaterra poderia jogar como a Espanha.”