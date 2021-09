Diego vira "reforço" de Renato Gaúcho contra o Barcelona; David Luiz pode ser relacionado

Camisa 10 se recuperou de uma lesão na coxa e zagueiro está em ótimas condições físicas; Filipe Luís e Arrascaeta são desfalques

O técnico Renato Gaúcho ganhou um reforço importante para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira (22), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. Trata-se de Diego Ribas.

O meia se recuperou de uma lesão na coxa, treinou com o grupo e está à disposição para o duelo. Agora, ficará a critério de Renato manter Andreas Pereira, que vem sendo titular na ausência do camisa 10, ou voltar com Diego entre os titulares.

Quem também pode ser reforço é David Luiz. O zagueiro treinou normalmente com o grupo e está em boas condições físicas. A ideia, desde a apresentação do jogador, é de que ele ficasse à disposição já para este duelo.

David Luiz não entra em campo desde o final de maio, quando ainda vestia a camisa do Arsenal. Antes de acertar com o Flamengo, o jogador vinha treinando por contra própria e se apresentou em boa forma física.

Filipe Luís e Arrascaeta não estarão à disposição. O meia, que se recupera de uma lesão na coxa, e o lateral, na panturrilha, estão sendo preparados para o jogo da volta. A comissão técnica decidiu não acelerar o processo da volta, com medo de agravar o problema e correr riscos de perder os atletas por mais tempo.

A possível escalação do Flamengo contra o Barcelona de Gayaquil é: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Arão, Andreas Pereira (Diego Ribas), Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa