Diego vibra com gol de bicicleta, mas rechaça comparação com CR7

Camisa 10 deixou a sua marca na goleada por 4 a 0 sobre a Cabofriense

Autor de um golaço de bicicleta na goleada do Flamengo por 4 a 0 sobre a Cabofriense, neste domingo (3), o meia Diego comemorou bastante o resultado, mas rechaçou qualquer comparação com Cristiano Ronaldo.

"Cristiano é uma inspiração. Independentemente disso, é tudo muito especial neste estádio, com essa camisa... Estou feliz pela vitória, um gol como esse, ter ajudado a equipe. Mais um dia para entrar para a história com essa camisa", afirmou em entrevista à TV Globo.

"Sim (melhor jogo do ano), e tinha que ser, porque temos que evoluir com o passar do tempo. Vamos nos conhecendo melhor, fisicamente também estamos melhorando, hoje não estava tão quente. Tudo influencia, gramado muito bom. Estamos feliz, mas a evolução tem que continuar, porque as dificuldades serão cada vez maiores", completou.